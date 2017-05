Nach Verfolgung: Bewaffneter Räuber verliert Beute

Überfälle auf Postfiliale und Radfahrerin

Frankfurt - Zwei Überfälle beschäftigen derzeit die Polizei in Frankfurt. Am Mittwochmorgen raubt ein Unbekannter eine Postfiliale in der Geisenheimer Straße aus. Bereits am Dienstagabend beklauen drei Männer eine Radfahrerin am Mainufer.