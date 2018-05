Wie ein Fußball-Laie beim DFB-Fest das Spiel lieben lernt

+ Frankfurts zweifacher Torschütze Ante Rebic (rechts) jubelt während des Autokorsos am Paulsplatz neben Mijat Gacinovic. © dpa

Nach ihrer Rückkehr aus Berlin war die Mannschaft am Sonntagnachmittag vom Flughafen in einem Autokorso durch ein Spalier von Fans zum Rathaus gefahren.

Es ist 15 Uhr, mein Platz irgendwo auf dem Krönungsweg Richtung Dom ist keine Loge. 75 Zentimeter in der Breite, 75 Zentimeter in der Länge misst der Fleck, auf dem ich mir die Füße dick und den Rücken weh stehe. Die Aussicht auf den 200 Meter entfernten Römer ist bescheiden. Die Augen schmerzen vom Starren auf einen leeren Balkon. Ab und zu schenkt mein Nachbar einem stillen Wind die Freiheit. Ich kann mich nicht rühren.