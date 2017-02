Bei der Konzertreihe „Jazz in der Milchsackfabrik“ sollen Kulturen hörbar verschmelzen

Frankfurt - Jazz ist Kommunikation. Zwischen Musikern, zwischen Welten. So auch bei Max Clouth, der mit indischen Klängen und Tanz die neue Konzertreihe „Jazz in der Milchsackfabrik“ in Frankfurt eröffnet. Von Detlef Kinsler

Indische Kultur übt einen großen Reiz auf westliche Musiker aus. Die Beatles hatten nicht nur einen Guru, sondern experimentierten früh mit Sitar- und Tablaklängen. Der britische Jazzgitarrist John McLaughlin entdeckte mit dem „Mahavishnu Orchestra“ die fernöstliche Hingabe und kooperierte für sein Projekt „Shakti“ mit Top-Instrumentalisten vom indischen Subkontinent. Gerade McLaughlins Fusion-Musik übt eine große Faszination auf den Frankfurter Gitarristen Max Clouth aus. So genügte ihm das Studium der Jazzgitarre in Mainz nicht. Er schloss einen Studiengang „Akustische Gitarre und World Music“ an der Carl-Maria-von-Weber-Musikhochschule in Dresden an und reiste nach Mumbai, um in die indische Kultur einzutauchen. Auf seiner ersten Solo-CD „Guitar“ gelang ihm eine eigene Annäherung und Interpretation von spanischer, indischer und barocker Musik.

Seine Kontinente überspannende Musik präsentiert er am morgigen Donnerstag, 2. Februar, in der neuen Konzertreihe „Jazz in der Milchsackfabrik“. Der Saitenzauberer wird dabei nicht nur von Bassist Markus Wach und Schlagzeuger/Tablaspieler Bodek Janke begleitet, sondern kann dazu noch Shany Mathew als Gast begrüßen. Die in Heidelberg geborene Künstlerin ließ sich in Indien in klassischem Tanz ausbilden. Eine Verschmelzung der Kulturen gehört zu ihren erklärten Zielen.

Genau solche Ansätze sind in der Konzertreihe tief im Westen des Gutleutviertels gefragt, wo das Tanzhaus West und die Landungsbrücken zuhause sind. Stephan Enders betreut dort die neuen Programmsparten Literatur, Jazz und Performance-Kunst. „Es soll ein Ort für genre- und generationsübergreifende Konzerte geschaffen werden“, erklärt der als Kultur-Gastronom erfahrene Mann. „Wir haben auf dem Gelände fünf Räume zur Verfügung und möchten mit den unterschiedlichen Atmosphären experimentieren.“

Enders hat sich für die Realisierung seines Plans prominente Unterstützer geholt. Das Konzept wurde gemeinsam mit Imogen Gleichauf, Martin Lejeune, Martin Standke, Max Clouth und Peter Klohmann entwickelt. Die Idee: „Europäischer Jazz geht Experimente mit anderen Musik- und Kunstformen ein“, sagt Enders. „Unser Alleinstellungsmerkmal dabei ist die Zusammenführung und Kombination von Livemusik und Projektinhalten der auf unserem Gelände ansässigen Künstler“, erläutert Gitarrist Martin Lejeune, auch ein gefragter Auftragskomponist für Film, Theater und Tanz. „Ohne Rücksicht auf kommerzielle Erfolge, soll eine Verzahnung mit Tanz- und Sprechtheater, Film, Electronica, Literatur oder bildender Kunst stimuliert werden.“

Jazz in der Milchsackfabrik, Max Clouth Clan, Frankfurt, Tanzhaus West, Gutleutstraße 294, morgen, 19.30 Uhr, Eintritt 16 Euro.