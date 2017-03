Neuer Twitter-Hit der Polizei Frankfurt

Frankfurt - Rund 174.000 Twitter- sowie fast 52.000 Facebook-Fans können nicht irren: Wenn es um den Umgang mit den sozialen Netzwerken geht, ist die Polizei Frankfurt ganz vorne mit dabei - wie ein aktueller Geburtstags-Gruß wieder einmal zeigt.

Die Jagd nach Rasern, Einbrechern und sonstigen Kriminellen gehört zum Tagesgeschäft der Polizei. Dass die Beamten ihren Job auch mit einem Augenzwinkern sehen können, beweist wieder einmal die Polizei Frankfurt in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter. Das neuste Highlight nämlich: ein Geburtstagsgruß an den Action-Helden Chuck Norris, der am heutigen Freitag seinen 77. Geburtstag feiert.

#ChuckNorris wurde neulich von uns angehalten.

Wir durften mit einer mündlichen Verwarnung weiterfahren.



// Happy Birthday @chucknorris! pic.twitter.com/uv2V08p46W — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 10. März 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei Frankfurt mit ihren Posts für Aufmerksamkeit und Erheiterung sorgt. Die Beamten machen zum Beispiel auch mit ihrer ausgeprägten Tierliebe von sich reden. Sei es das Sorgen um eine durchgebrannte Hochzeitstaube...

... oder die Rettung einer Gänsefamilie, die sich mitten auf der Miquelallee/Zeppelinallee aufhält.

Mit ihrer ausgewogenen Mischung aus wichtigen und unterhaltsamen Mitteilungen hat die Polizei Frankfurt inzwischen tausende Fans in den sozialen Netzwerken. Das Image einer verstaubten Behörde ist also längst nicht mehr so passend - und die Zahlen begeisterter Anhänger steigen täglich. Damit sind die Frankfurter Beamten aber nicht allein, seit langem stehen die Polizeistationen in ganz Deutschland untereinander in Kontakt. Und dann kann es auch kreativ werden, wie eine Stellenausschreibung Anfang Februar gezeigt hat. (jo)

