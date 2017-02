Neues Konzept für „Luminale“

Frankfurt/Offenbach - Das Lichtkulturfest "Luminale" soll 2018 in neuem Gewand erstrahlen. Die Angebote werden nach fünf Kategorien strukturiert, konzentrierter präsentiert, sagte Isa Rekkab vom neuen Projektbüro bei der Vorstellung des Konzepts am Dienstag in Frankfurt.

Unter anderem soll ein Festivalzentrum dazu dienen, das Festival in Frankfurt und Offenbach übersichtlicher zu machen. Zugleich sollen Wissenschaftler, Schulen, Hochschulen und junge Künstler mit einbezogen werden. Weil das "Festival für Licht und Gestaltung" zeitgleich zur internationalen Leitmesse "Light + Building" stattfindet und es damit Besuchern von außerhalb schwer fällt, eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, soll die "Luminale" schon einige Tage vor der Messe (18. bis 23. März) beginnen.

Mindestens ein Projekt werde den Bürgern der Stadt auch nach der Lichtkulturschau erhalten bleiben. Bei der 8. "Luminale" im vergangenen Jahr waren in Frankfurt und Offenbach mehr als 200 leuchtende Kunstwerke zu sehen. Trotz Kälte kamen fast 200 000 Besucher. Die "Luminale" gibt es seit 2002 alle zwei Jahre. Initiator ist die Messe Frankfurt. Sie bezahlt das Projektbüro und die Kommunikation, die einzelnen Projekte müssen sich selbst finanzieren. (dpa)

Bilder: Luminale in Frankfurt und Offenbach Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa