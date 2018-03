OB-Stichwahl in Frankfurt: Feldmann hoher Favorit

Frankfurt - Bei der OB-Stichwahl in Frankfurt scheint der Amtsinhaber klar im Vorteil. Doch die Herausforderin glaubt weiter an ihre Chance - und buhlt um Stimmen der Grünen. Unterdessen meldet die Stadt eine Panne bei den Briefwahlunterlagen.

Bei der OB-Stichwahl in Frankfurt am Sonntag (wir berichten im Liveticker) setzen SPD-Amtsinhaber Peter Feldmann und seine Herausforderin Bernadette Weyland vor allem auf die Mobilisierung der unentschiedenen Wähler. Seit dem ersten Urnengang arbeiten beide unverdrossen auf zahllosen Terminen weiter um Zustimmung für ihre Politik. In die Endrunde, bei der mehr als eine halbe Million Menschen ihre Stimme abgeben dürfen, geht Feldmann aber als hoher Favorit für den Chefsessel im Rathaus (Römer). Der OB lag bereits beim ersten Durchgang am 25. Februar unter den zwölf Bewerbern mit 46 Prozent klar vorne. Er verfehlte das notwendige 50-Prozent-Quorum nur knapp. Als Zweitplatzierte kam Weyland mit 25,4 Prozent in die Stichwahl. Weyland gelang es dabei nicht, die Stammwählerschaft der Union zu mobilisieren.

Die CDU ist im Römer (Rathaus) stärkste Partei - knapp vor der SPD. "Wir fangen von Null an", gab sich Weyland am Mittwochabend bei einer Diskussion mit Feldmann aber optimistisch. Die frühere Finanzstaatssekretärin warb um die Stimmen der Grünen-Wähler und versprach die Wiedereinführung eines eigenständigen Integrationsdezernats in Frankfurt. Die Grünen, deren Kandidatin Nargess Eskandari-Grünberg auf 9,3 Prozent kam, haben keine Empfehlung abgeben. Feldmann gilt in den Reihen ihrer Fraktion, die bis 2016 in einer Koalition mit der CDU verbündet war, als wenig beliebt. Für Feldmann hat sich allerdings Frankfurts prominentester Grüner, der Alt-68er Daniel Cohn-Bendit, ausgesprochen.

Der Amtsinhaber kann auch auf die offizielle Unterstützung der Linken zählen. Deren Kandidatin Janine Wissler hat mit 8,8 Prozent im ersten Wahlgang einen persönlichen Erfolg erzielt. Die FDP hat auf eine Wahlempfehlung verzichtet. FDP-Mitglied Volker Stein, der als unabhängiger Kandidat 5,9 Prozent im ersten Wahlgang erhielt, sprach sich persönlich aber ebenfalls für Feldmann aus.

Beherrscht war der Wahlkampf von der Wohnungsnot und den hohen Mieten in der boomenden Hessen-Metropole. Bei der Debatte um den umstrittenen neuen Stadtteil für 30.000 Menschen auf beiden Seiten der Autobahn 5 im Nordwesten der Stadt warf Feldmann am Mittwochabend Weyland vor, mit ihrer Ablehnung des Projekts "Frankfurter Interessen" zu hintertreiben. Außerdem wolle sie die - von Feldmann weitgehend eingefrorenen - Mieten bei der städtischen Wohnbaugesellschaft ABG erhöhen. Weyland hält die Bebauung westlich der A5 für völlig unrealistisch. Sie hielt Feldmann in einer scharfen Kontroverse vor, in sechs Jahren nur Ankündigungen gemacht zu haben. Sie werde sich auch nicht im "Preisdumping" um die ABG beteiligen, da diese auch Geld zum Bau von Wohnungen benötige. Die ABG hat in Frankfurt rund 50.000 Wohnungen.

Als mitentscheidend für den Ausgang gilt auch die Beteiligung an der Stichwahl. Im ersten Wahlgang hatten nur 37,6 Prozent ihre Stimmen abgegeben. Zunächst hatte die Stadt fälschlicherweise eine rekordverdächtige Wahlbeteiligung von 55,8 Prozent angegeben. Vor der Stichwahl kam es zu einer erneute Panne: 758 Wahlberechtigte erhielten ihre Briefwahlunterlagen doppelt, wie Wahlleiterin Regina Fehler am Donnerstag bestätigte. (dpa)