Oberbürgermeister-Stichwahl: Duell zwischen Feldmann und Weyland

Infos zum Urnengang

+ © dpa Peter Feldmann (links vorne) und Bernadette Weyland (rechts vorne) konkurrieren in der Oberbürgermeister-Stichwahl um die Gunst der Frankfurter Wähler. © dpa

Frankfurt - Nach dem ersten Durchgang der OB-Wahl am 25. Februar in Frankfurt kommt es am Sonntag nun zur Stichwahl zwischen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Herausforderin Bernadette Weyland (CDU) - wir berichten im Liveticker von der Oberbürgermeister-Stichwahl. Von Niels Britsch