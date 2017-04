Antrag im Rechtsstreit um Rennbahn abgelehnt

Lesen Sie dazu auch: Fragen und Antworten zum Justizmarathon um die Rennbahn in Frankfurt

Damit wird der zweite Zivilsenat voraussichtlich am 5. Mai in mündlicher Verhandlung über die Räumung des Geländes entscheiden, wie das OLG am Donnerstag mitteilte. Die Stadt will, dass der Rennklub sein Gelände in Frankfurt-Niederrad räumt, damit sie es dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) übergeben kann. Auf dem Gelände soll ein Leistungszentrum für den DFB entstehen. Angesichts des juristischen Dauerstreits zwischen der Kommune und dem Rennklub hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel jedoch kürzlich angekündigt, sich nach anderen Flächen umzusehen, wenn es bis zur nächsten Präsidiumssitzung am 19. Mai keine Rechtssicherheit gebe.