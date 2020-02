Forderung nach „armutsfesten Löhnen“ in Fast-Food-Restaurants 

Gewerkschaft NGG

+ © Frank May/dpa/lhe Die Gewerkschaft NGG setzt sich für höhere Löhne im Fast-Food-Bereich ein (Symbolbild). © Frank May/dpa/lhe

In Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis sollen die Beschäftigten in Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s, Burger King & Co. mehr Geld bekommen. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).