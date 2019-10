Drogeriekette dm in Region auf Erfolgskurs

Von einem guten Geschäftsjahr der Drogeriemarktkette dm berichtet Horst Hauffe, der Gebietsverantwortliche für Offenbach und Hanau. Er kümmert sich um 14 Filialen, zehn in Stadt und Kreis Offenbach und vier in Hanau.

Offenbach/Hanau – Insgesamt gibt es in der Region 19 Niederlassungen, die teils in der Verantwortung anderer liegen. In den vier Filialen in Offenbach sei der Umsatz um fast 1,3 Prozent auf 16,2 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (bis 30. September) gestiegen, erklärte Hauffe gestern dieser Zeitung.

Die Zahl der Kunden habe bei 1,2 Millionen gelegen, ein Plus von 0,9 Prozent. In den 19 Niederlassungen – für Hauffes Bereich stehen keine Zahlen zur Verfügung – seien die Erlöse um 1,4 Prozent auf 71,3 Millionen Euro gestiegen. Die Kundenzahl ist den Angaben zufolge um fast 0,7 Prozent auf 4,8 Millionen gestiegen. In den vier Hanauer Filialen habe der Umsatz um 4,7 Prozent auf 12,7 Millionen angezogen, berichtete Hauffe weiter. Die Zahl der Kunden ist auf 1,1 Millionen gestiegen.

Auf Bundesebene hat der Drogeriemarkt dm sein Umsatzwachstum vor allem wegen guter Geschäfte im Ausland fortgesetzt. Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurden rund 11,2 Milliarden Euro umgesetzt – ein Plus zum Vorjahr von 4,6 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Das Auslandsgeschäft trug den Angaben zufolge mit einer Steigerung um 9 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro kräftig dazu bei. In Deutschland betrug der Zuwachs 3,2 Prozent auf 8,37 Milliarden Euro, wie es hieß.

ku/dpa