Offener Bewerbertag im Bewachungsinstitut Eufinger

Starten Sie Ihre Karriere in einem der renommiertesten Sicherheitsunternehmen in Frankfurt. Am 16. März haben Sie die Chance dazu. Kommen Sie einfach mit Ihrer Bewerbungsmappe vorbei und werden Sie Teil dieser milliardenschweren Branche.

Das die Sicherheitsbranche boomt ist kein Geheimnis mehr. Wie vielseitig die Karrieremöglichkeiten sind überrascht jedoch Viele! Mit oder ohne Berufserfahrung, selbst Quereinsteiger haben hervorragende Möglichkeiten in der Sicherheitsbranche Fuß zu fassen. Und Diejenigen die gerne die Karriereleiter erklimmen möchten – die Weiterbildungsmöglichkeiten sind ebenfalls ausgezeichnet. Objekte bewachen, Personen beschützen, Unternehmen zu allen Sicherheitsfragen beraten. Die Aufgabenbereiche sind Vielseitig Wer bei „Sicherheit- und Wachschutz“ nur an Filme wie „Der Kaufhaus Cop“ mit Kevin James denkt, unterschätz die Vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser florierenden Branche. Denn je nach persönlicher Eignung und Interessen, sind Anstellungen in den verschiedensten Bereichen möglich. Als Mitarbeiter in der Notruf- und Serviceleitstelle geht um mehr als die Annahme von Telefonanrufen. Hier sind Sie erster Ansprechpartner in Not – und Krisensituationen. Bleibt etwa eine Person in einem Fahrstuhl stecken, ist verletzt oder erleidet eine Panikattacke, ist schnelles Handeln gefragt. Wenn Sie auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren, Einfühlungsvermögen mitbringen und koordiniert arbeiten, besitzen Sie die wichtigen Fähigkeiten für diesen Beruf.

Charmante Organisationstalente – Mitarbeiter in der Empfangsplatzbetreuung Ein gepflegtes Erscheinungsbild. Immer ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn es hektisch wird. Eine stets höfliche Ausstrahlung und ein Talent in der Büroorganisation. Das alles gehört zu den Voraussetzungen in der Empfangsplatzbetreuung. Wenn Sie gerne mit vielen Menschen zusammen arbeitet und gleichzeitig Freude an Bürotätigkeiten haben, werden Sie hier sicherlich glücklich werden. Die Einsatzorte sind ebenfalls sehr unterschiedlich und spannend. Großbanken, Veranstaltungshäuser und große Industrie- und Chemiefirmen gehören zu den klassischen Einsatzorten. Sie sind in erster Linie Ansprechpartner für Besucher, Gäste und Mitarbeiter. Gleichzeitig repräsentieren Sie das Bewachungsinstitut in dem Sie arbeiten nach außen.

Quereinsteiger sind herzlich Willkommen Wer ohne Berufserfahrung in diese zukunftssichere Branche einsteigen möchte, startet am besten als Sicherheitsmitarbeiter. Grundvoraussetzung ist lediglich ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis, ein Mindestalter von 18 Jahren, sowie eine Sachkundeprüfung nach §34a der GeWo. Sie haben noch keine Sicherheitsprüfung abgelegt? Kein Problem! Das Bewachungsinstitut Eufinger besitzt ein eigenes Schulungszentrum. Und wer sich darüber hinaus spezialisieren möchte, kann dies hier ebenfalls. Möglich wäre zum Beispiel eine Weiterbildung als Einsatzleiter.

Fachkräftemangel spielt Bewerbern in die Karten Wie in vielen Bereichen herrscht auch in der Sicherheitsbranche ein akuter Fachkräftemangel. Und das spielt den Bewerbern gleich doppelt in die Karten! Zum einen sind die Einstiegschancen besonders groß. Zum anderen investieren die Unternehmen viel und gerne in die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Das Bewachungsinstitut Eufinger lockt deshalb mit großzügigen Gehältern, die teils weit über Tarif liegen. „Wir legen viel Wert auf gutes Personal. Um das zu bekommen und zu halten, müssen auch wir als Arbeitgeber investieren.“, so Jürgen Reiff, einer der Geschäftsführer.

Wer Interesse an einer krisensicheren Anstellung hat, sollte den offenen Bewerbertag des Bewachungsinstitut Eufinger nicht verpassen! Kommen Sie einfach mit Ihrer Bewerbermappe vorbei und bewerben sich direkt als:

Sicherheitsmitarbeiter (m/w/d)

Empfangsmitarbeiter (m/w/d)

IHK Notruf- und Serviceleitstellen Fachkräfte (m/w/d) oder höher qualifiziert (m/w/d)

IHK Werkschutzfachkräfte (m/w/d)

Mitarbeiter mit Feuerwehrqualifikation (m/w/d)

Wann? 16. März 2019 von 11 bis 16 Uhr

Wo? Bewachungsinstitut Eufinger GmbH, In der Römerstadt 52, 60439 Frankfurt