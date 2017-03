„Opel-Verkauf bringt Vorteile“

FRANKFURT - Das hessische Kfz-Gewerbe sieht den möglichen Opel-Verkauf gelassen. Darüber hinaus lehnt es Fahrverbote für Diesel-Pkw ab. Von Marc Kuhn

Hessens Autohändler und Werkstätten sehen in der geplanten Übernahme des Pkw-Bauers Opel durch den französischen Konzern PSA Peugeot Citroën keine Nachteile und kritisieren Branchenexperten. „Wir gehen davon aus, dass sich mittelfristig für die betroffenen Betriebe durch den Zusammenschluss von Opel und PSA durchaus Vorteile ergeben könnten“, sagte Jürgen Karpinski, Präsident des Kfz-Gewerbes Hessen, gestern in Frankfurt. „Sicher werden die voneinander profitieren.“ Bei einem europäischen Händler seien die Wege kürzer, erklärte Karpinski mit Blick auf die amerikanische Opel-Mutter General Motors. „Selbstverständlich sind wir alle darüber besorgt, wenn ein traditionsreicher deutscher, ja hessischer Automobilbauer an ein französisches Unternehmen verkauft werden soll“, sagte er weiter. „Geradezu rufschädigend ist es aber, wenn sich sogenannte Fachleute der Automobilwirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt zu Wort melden und Horrorszenarien von Standortschließungen an die Wand malen.“

Zudem hat sich das hessische Kfz-Gewerbe gegen lokale Fahrverbote für Diesel-Autos ausgesprochen. Karpinski verlangte von dem Verein Deutsche Umwelthilfe, seine Klagen wegen überschrittener Grenzwerte gegen einzelne Kommunen zurückzuziehen. Hintergrund sind die Stuttgarter Pläne für temporäre Fahrverbote bei älteren Diesel-Modellen ab 2018. Die Autobesitzer dürften nicht für Fehler der Hersteller und der Politik geschädigt werden, erklärte Karpinski.

Hessens Kfz-Branche begrüßte darüber hinaus die Pläne der Regierung zur künftigen Abgasuntersuchung. Karpinski berichtete: „Bundesverkehrsminister Dobrindt hat kürzlich bestätigt, dass ab dem 1. Juli 2017 die verpflichtende Abgasmessung am Endrohr in Kombination mit der elektronischen Prüfung bei der Abgasuntersuchung wieder für alle Kraftfahrzeuge eingeführt werden soll.“ Dieser Weg diene dem Umweltschutz und gebe insbesondere den Autofahrern ein Stück mehr Sicherheit. „Nur auf diese Weise lassen sich verlässliche Abgaswerte ermitteln.“

Mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen jahr zeigte sich der Verband zufrieden, klagt aber über zu niedrige Renditen. „Das Jahr 2016 ist für Autohäuser und Werkstätten sehr gut gelaufen“, sagte Karpinski. Das hessische Kfz-Gewerbe erwirtschaftete erstmals ein Umsatzvolumen von mehr als 20 Milliarden Euro und übertraf damit um 7,8 Prozent den Vorjahreswert von 18,7 Milliarden Euro. Die Rendite verharrt mit 1,6 Prozent. Gründe dafür sind nach den Worten des Verbandschefs unter anderem Auflagen der Hersteller und das Aufkommen digitaler Verkaufskonzepte. „Im Kfz-Gewerbe ist eine Umsatzrendite von mindestens 3 Prozent erforderlich, um notwendige Investitionen tätigen und Mitarbeiter vernünftig aus- und weiterbilden sowie auch angemessen bezahlen zu können.“

Die Zahl der Neuzulassungen stieg 2016 auf fast 354 000 Autos und damit um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Gebrauchtwagengeschäft stieg um 1,2 Prozent auf etwas über 567 000 Fahrzeuge. „Die 4 400 hessischen Kfz-Betriebe wickelten im Jahr 2016 rund 8,2 Millionen Werkstattaufträge ab“, erklärte Michael Kraft, Vizepräsident des Kfz-Verbands. „Das entspricht einem Zuwachs von 11 Prozent.“ Im vergangenen Jahr wurden in Hessen zudem rund 37 300 Transporter neu zugelassen. Das entspricht einer Steigerung von 1,3 Prozent gegenüber 2015.