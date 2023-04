Osterangebot des RMV: Über die Feiertage günstig mit den Öffis unterwegs

Von: Jacob von Sass

Über die Feiertage bietet der RMV ein Osterangebot an. Wer ab Karfreitag eine Tageskarte kauft, kann sie über ganz Ostern nutzen.

Frankfurt – Der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) bietet seinen Kunden über die Osterfeiertage (7.-10. März) ein lukratives Angebot: Reisende können mit einer Tages- oder Gruppentageskarte alle vier Tage im ganzen RMV-Gebiet mit den Öffis unterwegs sein. Beispielsweise in Frankfurt oder Wiesbaden. Dafür müssen die Kunden an einem der vier Tage einen Fahrschein lösen und können danach mit diesem umsonst im ganzen RMV-Gebiet weiterfahren.

Der RMV-Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Krebs sagt dazu: „Endlich steht der Frühling vor der Tür. Die perfekte Jahreszeit für einen Ausflug. Egal, ob es in den Odenwald zur Familie, in die Wetterau zu Freunden, oder einfach raus in die hessische Natur gehen soll – das Osterangebot macht die Fahrt günstig“

Mit dem RMV-Osterangebot sind Reisende das ganze Osterwochenende günstig unterwegs. © dpa

Osterangebot über die Feiertage: Fahrkarten für Öffis können im ganzen RMV-Gebiet erworben werden

Das Osterangebot gilt für Kinder-, Erwachsenen- und Gruppentageskarten innerhalb des RMV-Gebiets. Übergangstarifgebiete sind ausgeschlossen. Alle Tageskarten werden über die App RMVgo, an den RMV-Vertriebsstellen sowie an Fahrkartenautomaten und in Bussen angeboten. Das Osterangebot gilt für alle Verbindungen innerhalb des RMV-Gebiets. Fahrkarten von beispielsweise Frankfurt nach Offenbach gelten demnach in allen damit abgedeckten Tarifgebieten.

RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat hat noch einen Tipp für seine Kunden: „Fahrkarten der Preisstufe 7 gelten RMV-weit. So ist es möglich, Karfreitag einen Freund in Darmstadt zu besuchen, Samstag zur Familie nach Wiesbaden zu fahren und Ostermontag einen Ausflug in den Taunus zu unternehmen.“ (Jakob von Sass)

