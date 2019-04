Osterferien 2019 in Hessen: Auf diesen Autobahnen drohen Staus

Am Freitag (12. April) beginnen in Hessen die Osterferien. Dann wird es auch wieder voll auf den Autobahnen. Wo drohen Staus? Wie kann ich diese umgehen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Frankfurt/Wiesbaden - Am Freitag (12. April) beginnen in Hessen die Osterferien. Und Ferienzeit ist ja bekanntlich Reisezeit. Deshalb ist mit viel Verkehr auf den hessischen Autobahnen zu rechnen. Besonders schlimm soll es laut Hessen Mobil am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag werden. Wir haben alle Fakten im Überblick.

An welchen Tagen sollte ich besser nicht reisen?

Laut Hessen Mobil sind der Gründonnerstag, der Karfreitag und der Ostermontag die Tage, an denen die Staugefahr am größten ist. Aber auch am Freitag, 12. April und Samstag, 13. April, wird auf einigen Autobahnen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet. Das gleiche gilt für Samstag, 27. April. An den anderen Tagen wird laut Hessen Mobil mit geringem Verkehrsaufkommen gerechnet. Wer also flexibel reisen kann, sollte die Hauptreisetage meiden.

Welche Autobahnen sind besonders stark betroffen?

Nach Angaben des ADAC Hessen-Thüringen sind die Autobahnen 3, 4, 5 und 7 besonders stark vom Reiseverkehr betroffen.

Zu welcher Uhrzeit sollte ich meine Reise am besten antreten?

Der ADAC rät, Abends loszufahren, wenn man sich zutraut, in der Dunkelheit zu fahren. Dann ist es nämlich nicht mehr so voll wie tagsüber. Auch ein Start früh morgens ist denkbar.

Lange Staus in den Osterferien erwartet: Hessen Mobil bietet Echtzeitservice im Netz

Haben Baustellen große Auswirkungen auf den Reiseverkehr in den Osterferien?

Laut Hessen Mobil nicht. "In den Baustellen können in der Regel alle Fahrstreifen befahren werden. Zusätzlich verzichtet Hessen Mobil an den Hauptreisetagen auf Tagesbaustellen", sagt eine Sprecherin. Die Baustellen sollten also keine großen Auswirkungen auf den Reiseverkehr haben.

+ Die Grafik von Hessen Mobil verdeutlicht, an welchen Tagen die dicksten Staus drohen. © Hessen Mobil

Was kann ich im Falle eines Staus tun?

Der ADAC rät: Wenn die Staus auf Autobahnen nicht länger als sechs bis acht Kilometer sind, sollten Reisende lieber auf der Autobahn bleiben, statt auf oftmals überlastete Nebenstrecken auszuweichen. Sind längere Staus auf der Route entstanden, etwa wegen größerer Unfälle und Vollsperrungen, kann die Zeit sinnvoll für eine ausgiebige Pause genutzt werden. Bei Unfällen sei es wichtig an das Bilden der Rettungsgasse zu denken, damit Einsatzfahrzeuge schneller durch den Stau kommen.

Reiseverkehr in den Osterferien: Auch das Wetter kann eine Rolle spielen

Wie kann ich mich schon vor Antritt der Reise über mögliche Staus und Vollsperrungen informieren?

Am besten informieren sich Reisende vor Antritt über das Internet oder Radio über die aktuelle Verkehrslage. Im Internet bietet beispielsweise Hessen Mobil einen Echtzeitservice an.

Worauf sollte ich noch achten?

Natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist am Freitag vor allem in der Nordhälfte Hessens mit Regen zu rechnen. Im Bergland ist sogar Schnee möglich. In der Nacht zum Samstag sind bei wechselnder Bewölkung einzelne leichte Schneeschauer drin, örtlich besteht Glättegefahr. Die Temperaturen gehen auf 1 Grad im Rhein-Main-Gebiet und bis -6 Grad in Nordhessen zurück. Auch der Samstag wird nicht besser: wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeschauern, über den Mittag Schneeregen- oder Regenschauer, lokal kurzzeitig Glättegefahr möglich. Höchsttemperatur 2 bis 8 Grad.

Von Melanie Bäder

