Hessen startet in die Osterferien: Das sollten Reisende am Flughafen Frankfurt beachten

Von: Maibrit Schültken

Teilen

Erst Störung, dann Streik: Der Flughafen Frankfurt stand am fast Sonntag und am Montag komplett still. In den Osterferien soll alles wieder problemlos laufen.

Frankfurt – Da stand der Urlaub schon fast auf der Kippe. Für viele Flugreisende am Flughafen Frankfurt dürften die vergangenen Tage wohl auch besonders nervenaufreibend gewesen sein. Erst die Störung bei Lufthansa am Sonntag (26. März) und dann der bundesweite Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und der EVG am Montag (27. März) brachten viele Reisepläne durcheinander.

Doch im Hinblick auf die Osterferien, die nach dem letzten Schultag am Freitag, 31. März starten, kann aufgeatmet werden: am Dienstag (28. März) läuft es wieder. Die dpa berichtet über Normalbetrieb am Frankfurter Flughafen. „Es wird langsam voller“, sagt eine Sprecherin am Morgen.

Flughafen Frankfurt mahnt Passagiere zu besonderer Vorsicht bei Reisen

Trotzdem sollten Flugreisende besonders aufmerksam den Status ihres Fluges verfolgen. Bei der Abreise sollte man auf mögliche weitere Verzögerungen an der Sicherheitskontrolle vorbereitet sein. Für Ankommende können sich längere Wartezeiten an der Gepäckausgabe ergeben, so Fraport als Betreiber des Flughafens Frankfurt in einer Pressemitteilung.

Als „cancelled“ für gestrichen waren am Montag zahlreiche Flüge am Frankfurter Flughafen angezeigt. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Trotz Rekrutierung und Qualifizierung neuen Personals, seien Wartezeiten an besonders geschäftigen Tagen nicht ausgeschlossen, schreibt Alexander Laukenmann, Geschäftsbereichsleiter Aviation der Fraport AG. Vor allem zu Ferienbeginn sind außergewöhnlich hohe Passagierzahlen eine fortwährende Herausforderung für das immer noch knappe Flughafenpersonal.

Für die Osterferien werde besonders reger Verkehr erwartet. Täglich sollen bis zu 185.000 Reisende abheben. Der Flughafen Frankfurt steuert mit dem Sommerflugplan seit dem 26. März mit 86 Airlines fast 300 Ziele in 92 Ländern weltweit an.

Osterferien in Hessen starten: Das hilft für einen reibungslosen Reiseablauf am Flughafen Frankfurt

Reisende können sich bereits 24 Stunden vor Abflug zu Hause einchecken und so Wartezeiten vor Ort verhindern. Auch vorausschauendes Packen beschleunigt die Prozesse am Flughafen, dabei müssen die individuell geltenden Gepäckbestimmungen der Airline beachtet werden. Im Handgepäck sollten elektronische Geräte und Flüssigkeiten gesondert transportiert werden, sodass sie leicht greifbar sind. Am Reisetag sollten die Fluggäste mindestens 2,5 Stunden vor Abflug am Terminal ankommen.

In den Osterferien sollten Passagiermaschinen wieder normal abheben und landen. © Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Für ausgewählte Flüge ist ab 72 Stunden vor Abflug ein besonderer Service möglich: der FRA SmartWay. Bis zu sechs Personen können sich an bestimmten Sicherheitskontrollen in Terminal 1 und 2 einen individuellen Termin buchen. Aktuell ist dieses System noch im Testlauf und kann wöchentlich von bis zu 10.000 Passagieren genutzt werden. Bei guter Resonanz soll es aber in den Regelbetrieb aufgenommen werden, sagt Alexander Laukenmann. (Maibrit Schültken)