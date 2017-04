Perfekt choreografiert: Florian Silbereisens Schlagerfest

Frankfurt - „Die Party des Jahres“ verspricht Florian Silbereisen in der fast ausverkauften Frankfurter Festhalle. Wohl kaum einer der 7000 Schlagerfans hat Bedenken, dass das dreieinhalbstündige Konzert mit einer 30-minütigen Pause etwas anderes werden könnte.Von Thomas Ungeheuer

Silbereisen und seine Gäste „KLUBBB3“ (dessen Mitglied er ist), DJ Ötzi, Sarah Jane Scott, „Voxxclub“ und die „Dancefloor Destruction Crew“ zeigen sich voller Energie. Viele ihrer Lieder sind altbekannte Schlager-, Pop-, Rock- und neue Deutsche Welle-Hits. Allerdings wirken sie mit elektronischen Klängen stark modernisiert.

Fast alles, bis auf die Gesänge, kommt aus der Konserve. Wer die Texte von alten Liedern wie „Ich war noch niemals in New York“ (Udo Jürgens) oder „Theater, Theater“ (Katja Eppstein) nicht auswendig kennt, dem helfen Monitore, auf denen der Text mitläuft. Ja, es wird gern mitgesungen. Allerdings nie so laut, dass es die Musik, die in erstaunlich gutem Sound erklingt, übertönt.

Lediglich fünfzehn Künstler gestalten das Geschehen auf der Bühne, was weiter nicht auffällt. Die Show funktioniert nach dem Prinzip der akustischen und visuellen Überwältigung. Auf drei großen LED-Leinwänden sieht man die Gesichter in Nahaufnahme. Spektakulär ist die Lightshow. Zudem kommen Feuerwerk, Flammenwerfer, Konfetti und Luftballons zum Einsatz. Meist herrscht hohes Tempo. Jede lebensfrohe Geste ist streng choreografiert, auch wenn sie frisch und spontan wirkt. Fehler im System erscheinen menschlich; etwa als DJ Ötzi die Töne bei „Sweet Caroline“ (Neil Diamond) nicht trifft. Das strahlende Lächeln der Amerikanerin Sarah Jane Scott wischt jeden Kummer blitzschnell weg. Souverän wirbeln die fünf Tänzer der „Dancefloor Destruction Crew“ über die Bühne, und das Quintett „Voxxclub“ zeigt sich ebenso wie das Trio „Klubbb 3“ gesanglich in Bestform.