Ex-OB Roth wird Frankfurter Ehrenbürgerin

Frankfurt - Frankfurts langjährige Oberbürgermeisterin Petra Roth wird Ehrenbürgerin der Stadt. Das habe die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag beschlossen, sagte ein Sprecher der CDU-Fraktion.

Der Magistrat hatte Roth vorgeschlagen und der Haupt- und Finanzausschuss in einer vertraulichen Sitzung mit Mehrheit zugestimmt. Dies sei üblich und entspreche formal einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Wann die Ehrenbürgerwürde verliehen wird, steht noch nicht fest. Die CDU-Politikerin war 17 Jahre Oberbürgermeisterin von Frankfurt und stand viele Jahre an der Spitze des Deutschen Städtetages. 2012 wurde Peter Feldmann (SPD) überraschend zu ihrem Nachfolger als OB gewählt. Die 72-Jährige ist nach der Auschwitz-Überlebenden Trude Simonsohn die zweite Frau, die das Ehrenbürgerrecht der Stadt Frankfurt erhält. Zu den Ehrenbürgern gehören unter anderem der Sozialphilosoph Max Horkheimer (1895-1973), der frühere Ministerpräsident Georg August Zinn (1901-1976), Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, der frühere Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld (1924-2002) sowie der Mäzen und Bankier Friedrich von Metzler. OB Feldmann hatte beim Vorschlag Roths gesagt: Sie „zeichnet sich insbesondere durch ihr nachhaltiges und außergewöhnliches Engagement auch nach ihrer Amtszeit für unsere Stadt Frankfurt aus". Es sei ein Gewinn, dass sie sich ehrenamtlich und bürgerschaftlich bis heute und hoffentlich auch in Zukunft für Frankfurt einsetze. (dpa)

Rubriklistenbild: © Daniel Naupold/dpa