Schüsse auf Pizzaboten

Frankfurt - Am Montagabend wurde ein junger Pizzabote im Frankfurter Nordend von zwei Unbekannten überfallen. Doch der 21-Jährige wehrte sich und riskierte damit sein Leben.

Vermutlich mit einer Bestellung lockten zwei Unbekannte einen jungen Pizzalieferanten in die Fürstenbergerstraße im Frankfurter Nordend. Als der 21-Jährige gegen 23.15 Uhr bei der Lieferadresse eintraf, bedrohten ihn zwei Männer mit einer Waffe und forderten Geld und Smartphone.

Laut Polizei gab das Opfer zunächst vor, das Portemonnaie den Räubern zu überlassen, zog es aber zurück, als einer der Täter danach greifen wollte. Daraufhin soll der Mann mit Schusswaffe zwei Schritte zurückgetreten sein und abgedrückt haben. Anschließend flohen die zwei Täter ohne Beute in Richtung Holzhausenpark in die Justinianstraße. Von dort flüchteten sie ohne Licht in einem hellen Kleinwagen in Richtung Annastraße.

Da es sich nach Einschätzung der Polizei um eine Schreckschusspistole gehandelt hatte, ging die Szene den Umständen entsprechend gut aus. Der junge Lieferant kam mit einem Schock davon. Die Polizei sucht nun zwei Männer, beiden etwa 1,85 Meter groß und stämmig. Während der Tat waren sie dunkel gekleidet.

Einer der Männer habe eine schwarze Sturmhaube mit einer weißen Applikation "A" getragen. Der andere sei ebenfalls maskiert gewesen und hatte eine Tüte dabei.

Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Zeugen melden sich bei der Kripo Frankfurt unter 069/755-53111. (ror)

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)