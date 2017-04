Pläne für Radschnellwege werden konkret

Frankfurt - Drei Radschnellwege sollen künftig Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet aufs Fahrrad locken. Sie werden Darmstadt, Hanau und den Flughafen jeweils mit Frankfurt verbinden.

Am weitesten in der Planung ist die Strecke Darmstadt-Frankfurt. "Ich gehe davon aus, dass der erste Meter 2018 gebaut wird", sagte die Erste Beigeordnete des Regionalverbands Frankfurt Rhein Main, Birgit Simon (Grüne), am Montag in Frankfurt. Der Verband rechnet mit grob zehn Jahren Bauzeit und rund 8,5 Millionen Euro Kosten. Im Idealfall sind Radschnellwege vier Meter breit, so dass Radler auch nebeneinander fahren oder sich überholen können. Sie sind weitgehend ampel- und schrankenfrei.

Bei den nun geplanten Schnellwegen gebe es diese Standards noch nicht durchgehend, sie könnten auch mal rund drei Meter breit sein, sagte Simon. "Nicht zu beginnen, bis man alles optimal umsetzen kann, hieße, alles um 10 bis 20 Jahre zu vertagen." Wichtig sei, die Radwege so anzulegen, dass sie später ausgebaut werden könnten - falls sie gut angenommen werden. (dpa)