DFB-Pokal-Kracher Eintracht gegen Darmstadt: Tausende 98-Fans auf dem Weg nach Frankfurt

DFB-Kracher: Packendes Duell zwischen Eintracht und Darmstadt - Frankfurt siegt 4:2

Von: Niklas Hecht, Erik Scharf

Eintracht Frankfurt siegt im DFB-Pokal 4:2 gegen Darmstadt 98. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

+++ 22.47 Uhr: Das Spiel ist aus. Eintracht Frankfurt gewinnt im DFB-Pokal 4:2 gegen Darmstadt 98. Daichi Kamada (62. Minute) und Randal Kolo Munai (90. Minute) erzielten die Treffer der SGE in der zweiten Halbzeit.

DFB-Kracher: Packendes Duell zwischen Eintracht und Darmstadt - Unentschieden zur Halbzeit

+++ 21.35 Uhr: Das Hessenderby im DFB-Pokal bietet bislang beste Unterhaltung. Die Eintracht ging in der Anfangsphase durch SGE-Shootingstar Randal Kolo Muani bereits in der 6. Minute in Führung. Weitere Chancen der Hausherren folgten. Dann allerdings schlug Darmstadts Mathias Honsak (29. und 31. Minute) gleich zweimal innerhalb weniger Minuten zu und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit traf dann der Europa-League-Held der Eintracht, Rafael Borré (44. Minute), zum Ausgleich. Gleich geht es weiter.

Frankfurts Tuta (l) und Darmstadts Marvin Mehlem kämpfen um den Ball. © Arne Dedert/dpa

Eintracht gegen Darmstadt: Polizei zufrieden - Parkplätze rund um das Stadion voll

+++ 20.29 Uhr: Rund 15 Minuten vor Spielbeginn des DFB-Pokal-Krachers Eintracht gegen Darmstadt 98 zeigt sich die Polizei zufrieden über den bisherigen Verlauf des Abends. Es gebe es nichts Nennenswertes zu berichten, schreibt die Polizei auf Twitter. Die Anreisephase sei problemlos und entspannt verlaufen. „So darf es gerne weitergehen!“ Derweil posten immer mehr Fans in den sozialen Medien Bilder aus dem Deutsche Bank Park. Für einen rauschenden, hessischen Fußballabend scheint alles hergerichtet.

Eintracht gegen Darmstadt: „Lage ruhig und überschaubar“ - Parkplätze rund um das Stadion voll

+++ 19.51 Uhr: Nun sind alle Parkplätze rund um das Waldstadion belegt. Das teilt die Polizei auf Twitter mit. Demnach seien sowohl der Waldparkplatz, als auch der Parkplatz beim Gleisdreieck und die Isenburger Schneise voll geparkt. Einzig Fahrradparkplätze gebe es in der Nähe des Stadions noch.

+++ 19.45 Uhr: Noch rund eine Stunde bis zum Anpfiff, da dürfte auch bei den Spielern von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 langsam die Anspannung steigen. In der Eintracht-Kabine ist alles für den DFB-Pokal-Kracher vorbereitet:

+++ 19.34 Uhr: Trotz der großen Rivalität zwischen den beiden Klubs kommt es beim heutigen Hessenderby auch zu schönen Szenen:

Eintracht gegen Darmstadt: „Lage ruhig und überschaubar“ - Verkehrsbehinderungen um das Stadion

+++ 19.18 Uhr: Die Fans von Darmstadt 98 sind am Frankfurter Waldstadion angekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Auf ihrem Weg vom Hauptbahnhof Frankfurt zum Deutsche Bank wurden die Anhänger der Lilien von Einsatzkräften der Bundespolizei und der Frankfurter Polizei begleitet. „Die Lage ist ruhig und überschaubar“, erklärte der Polizeisprecher weiter.

Während sich der Bereich um das Stadion der Eintracht fühlt, kommt es rund um den Deutsche Bank Park zu Verkehrsbehinderungen. Das berichtet die Polizei Frankfurt auf Twitter. Demnach seien auf dem Waldparkplatz und am Gleisdreieck bereits alle Parkplätze weg. Auch auf der Isenburger Schneise gebe es so gut wie keine Parkplätze mehr. Die Polizei empfiehlt: möglichst Parkplätze im weiteren Umfeld anfahren.

DFB-Pokal-Kracher Eintracht gegen Darmstadt: Tausende 98-Fans auf dem Weg nach Frankfurt

+++ 18.11 Uhr: Vereinzelt sind bereits die ersten Fans von Darmstadt 98 in Frankfurt angekommen. Inzwischen hat sich aber auch der große Tross der Lilien-Fans vom Hauptbahnhof Darmstadt in Richtung der Mainstadt in Bewegung gesetzt. Die Polizei war bei der Abfahrt mit einem Großaufgebot vor Ort, wie die Reporter von 5.Vision.News berichten.

Eine Vielzahl an Polizeiautos begleitet die Lilien-Fans heute nach Frankfurt. © 5.Vision.News

DFB-Pokal-Kracher Eintracht gegen Darmstadt: Alle Entwicklungen rund um das Spiel im News-Ticker

Update vom Dienstag, 7. Februar, 16.55 Uhr: Die Spannung rund um das Frankfurter Waldstadion steigt. Nach fast genau sechs Jahren treffen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Noch dauert es knapp vier Stunden bis zum Anpfiff des Hessenderbys zwischen den beiden äußerst formstarken Teams, doch die ersten Lilien-Fans sind bereits in der Stadt eingetroffen, wie die Frankfurter Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Lage sei bislang aber ruhig und entspannt.

Erstmeldung vom Dienstag, 7. Februar, 16.19 Uhr: Frankfurt – Es knistert rund um den Deutsche Bank Park. Am Dienstagabend (7. Februar) trifft Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Darmstadt 98. Nicht nur die lokale Rivalität, sondern auch der sportliche Höhenflug beider Mannschaften gibt dem Duell in der ausverkauften Arena im Stadtwald eine Menge Brisanz.

Während die SGE in der Bundesliga im Meisterschaftskampf mitmischt und im Champions-League-Achtelfinale gegen die SSC Neapel um den nächsten historischen Erfolg kämpft, schreiten die Lilien aus Darmstadt mit großen Schritten dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen – und sind ganz nebenbei seit Juli 2022 ungeschlagen.

Zuletzt trafen beide Mannschaften am 5. Februar 2017 in der 1. Bundesliga in einem Pflichtspiel aufeinander. Fast auf den Tag sechs Jahre nachdem die Eintracht mit 2:0 das letzte Aufeinandertreffen für sich entschied, sehen sich die Rivalen im DFB-Pokal wieder.

Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98: Kracher im DFB-Pokal erhitzt die Gemüter

Schon bevor der Ball zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 ab 20.45 Uhr (im TV und im Live-Stream) rollt, liefert die Begegnung einige Schlagzeilen. Erst wurde der SVD-Fanshop offenbar von Eintracht-Fans mit Graffiti besprüht, am Freitagabend (3. Februar) suchten laut Angaben der Polizei mehrere Eintracht-Fans in Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) die direkte Konfrontation mit Lilien-Fans, die gerade auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel in Sandhausen waren. Zwar verhinderte die Polizei mit einem Großaufgebot eine Eskalation, umso größer ist nun die Angst vor Ausschreitungen rund um den Deutsche Bank Park.

Im Vorfeld sagte Frankfurts Polizeipräsident Thomas Hollerbach: „Wir haben uns intensiv und gründlich aufgrund des feindschaftlichen Verhältnisses zwischen den beiden Fanlagern vorbereitet.“ Die große Hoffnung: Ein mit Spannung erwartetes Hessen-Derby, bei dem am Ende über das Sportliche gesprochen werden kann. (esa/nhe)

