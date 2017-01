Polizei kontrolliert Bars und Clubs in der Innenstadt

Frankfurt - Gestern Abend hat die Polizei verschiedene Diskotheken und Clubs in der Frankfurter Innenstadt kontrolliert. Die Beamten stellen unter anderem ein Messer und Schlagstöcke sicher.

Bei Kontrollen von verschiedenen Diskotheken und Bars in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei gestern Abend mehrere Waffen sichergestellt. Die Beamten waren bei Clubs in der Stephanstraße, der Weißfrauenstraße, Am Salzhaus, in der Alten Gasse sowie in der Taunusstraße im Einsatz. Wie die Ermittler mitteilten, leiteten sie neben gewerberechtlichen Verstößen auch Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Besucher der Lokalitäten ein. So wurden im Club in der Taunusstraße zwei Aufenthaltsverstöße festgestellt - eine Person kam wegen deshalb sogar in eine Zelle.

Gegen zwei weitere Gäste ahndete die Polizei Verstöße gegen das Waffengesetz, weil sie einen Schlagstock und eines Einhandmesser dabei hatten. Auch im Club am Salzhaus stellten die Beamten einen herrenlosen Schlagstock sicher, der keinem Gast gehören wollte. In einer Bar in der Alten Gasse konnten zwei Personen ebenfalls keine gültigen Aufenthaltspapiere nachweisen. Auch sie kamen ins Polizeigewahrsam. (dani)

Archivbilder einer Razzia im Bahnhofsviertel

Bilder: Großrazzia im Bahnhofsviertel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa