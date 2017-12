Radfahrer attackiert Fußgängerin mit Holzlatte

Frankfurt - Als eine Fußgängerin einen Radfahrer auf dessen Fehlverhalten anspricht, reagiert dieser äußerst aggressiv. Erst beleidigt er die Frau, dann greift er sie mit einer Holzlatte an.

Ein Fahrradfahrer soll gestern am frühen Morgen in der Schloßstraße in Frankfurt eine Fußgängerin mit einer Holzlatte attackiert haben. Wie die Polizei heute mitteilte, begegneten sich der Radler und die 44-jährige Fußgängerin gegen 6.35 Uhr auf dem Gehweg - der Fahrradfahrer war dort verbotswidrig unterwegs. Die Frau sprach den Mann auf dessen Fehlverhalten an, dieser reagierte aggressiv und beleidigte die 44-Jährige unter anderem mit den Worten: „Halt die Fresse, du Schlampe“.

Die Frau ging weiter und wurde kurz darauf von dem ihr nacheilendem Schläger mit einer Holzlatte angegriffen. Dabei erlitt sie Verletzungen an Kopf und Arm, die ambulant behandelt werden mussten. Der mutmaßliche Schläger soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug eine grün-beige Jacke mit Kapuze und fuhr ein dunkles Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei unter 069/75511-300 entgegen. (dani)

