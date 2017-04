Radrennen bremst Verkehr in Frankfurter Innenstadt

Frankfurt - Am morgigen 1. Mai werden mehrere Straßen im Rhein-Main-Gebiet für das Radrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ gesperrt.

Insbesondere im Zielbereich der rund 6000 Radsportler bei der Alten Oper in Frankfurt kann es über den ganzen Tag hinweg zu Staus, Umleitungen und Parkplatzmangel kommen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund mitteilte. Auch zahlreiche Buslinien und Straßenbahnen sind davon betroffen. Der RMV und die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ empfehlen, auf S-Bahn oder U-Bahn umzusteigen.

Gerade der Zielbereich an der Alten Oper ist gut durch die S-Bahn-Station „Taunusanlage“ zu erreichen - hier halten die Linien S1 bis S6, S8 und S9. Direkt unterhalb der Ziellinie liegt die U-Bahn-Station „Alte Oper“, angefahren wird sie von der U6 sowie U7. Am Tag des Rennens fahren alle U-Bahnen sogar mit zwei oder drei Wagen und bieten damit mehr Platz für Fahrgäste als sonst üblich. Außerdem fährt die U7, ebenso wie viele weitere Straßenbahnen und Busse, schon ab 8 Uhr morgens alle Viertelstunde.

Zuschauer sollen aber nicht nur an die Ziellinie, sondern auch an den Rundkurs durch die Frankfurter Innenstadt vorzugsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Damit umgehen sie Staus, Umleitungen und vermeiden eine langwierige Parkplatzsuche. Weitere Informationen zu den Fahrzeiten morgen in Frankfurt gibt es bei der Fahrplanauskunft der Verkehrsbetriebe im Internet unter rmv.de oder unter der Nummer 069/24248024. (dpa/jo)

Die Änderungen im Einzelnen

U-Bahnen

Linie U2 (Südbahnhof – Bad Homburg-Gonzenheim) - Die U2 verkehrt von 9.15 bis 11.15 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Nieder-Eschbach.

Linie U3 (Südbahnhof – Oberursel Hohemark) - Die U3 ist von 8.30 bis 14.30 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Oberursel Bahnhof unterwegs.

Linie U7 (Hausen – Enkheim) - Die U7 fährt bereits ab etwa 7.40 Uhr doppelt so oft wie üblich, also viertelstündlich.

Straßenbahnen

Die Straßenbahnlinien 11, 12, 16, 17, 18 und 21 verkehren ganz oder auf Teilstrecken bereits ab etwa 8 Uhr alle 15 Minuten.

Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst Zuckschwerdtstraße) und Linie 12 (Fechenheim Hugo-Junkers-Straße – Schwanheim Rheinlandstraße) - In diesem Jahr können die Straßenbahnlinien 11 und 12 ungehindert auch über die Altstadtstrecke zwischen Hauptbahnhof und Börneplatz verkehren.

Linie 16 (Oberrad Balduinstraße - Ginnheim) - Die Straßenbahnlinie 16 fährt von 8 bis 18 Uhr nur zwischen Oberrad Balduinstraße und der Haltestelle „Festhalle/Messe".

Busse

Auch die Buslinien 34, 36, 43, 55 und 72 verkehren ganz oder auf Teilstrecken bereits ab etwa 8 Uhr alle 15 Minuten. Auf der Linie 55 bieten Gelenkbusse mehr Platz.

Linie 29 (Nieder-Erlenbach – Nordwestzentrum) - Die Linie 29 fährt von etwa 8 bis 13 Uhr nur zwischen NiederErlenbach, Bonames und dem Hopfenbrunnen in Kalbach.

Linie 32 (Ostbahnhof – Bockenheimer Warte – Westbahnhof) - Die Linie 32 verbindet von 8 bis 18 Uhr nur den Ostbahnhof mit dem Polizeipräsidium an der Miquel-/Adickesallee.

Linie 34 (Bornheim Mitte – Gallus Mönchhofstraße) - Die Linie 34 verkehrt von 7 bis 17 Uhr in zwei Abschnitten zwischen Bornheim Mitte und dem Schönhof in Bockenheim sowie zwischen Mönchhofstraße und der Leonardo-da-Vinci-Allee. In Bockenheim gibt es kleinere Abweichungen vom Linienweg.

Linie 36 (Westbahnhof – Sachsenhausen Hainer Weg) - Die Linie 36 ist von 8 bis 18 Uhr nur zwischen der Haltestelle „Siesmayerstraße" am Palmengarten und dem Hainer Weg unterwegs.

Linie 50 (Bockenheimer Warte – Unterliederbach West) - Die Linie 50 fährt von 8 bis 18 Uhr nur zwischen der Haltestelle „Ludwig-Erhard-Anlage" und Unterliederbach. Stadteinwärts werden die Busse ab Katharinenkreisel über die Voltastraße umgeleitet.

Linie 58 (Eschborn West – Flughafen Terminal 1) - Die Linie 58 verkehrt von 4.30 bis 17 Uhr nur zwischen Eschborn Süd und Flughafen.

Linie 64 (Ginnheim – Baseler Platz – Europaviertel West) - Die Linie 64 fährt am 30. April und am 1. Mai nur zwischen Ginnheim und der Haltestelle „Miquel-/ Adickesallee".

Linie 72 (Nordwestzentrum – Rödelheim Bahnhof) Die Linie 72 verbindet von 8 bis 17 Uhr nur das Nordwestzentrum mit Hausen.

Linie 75 (Bockenheimer Warte – Uni Campus Westend – Bockenheimer Warte) Die Linie 75 kann am 1. Mai nicht verkehren.

Nachtbuslinie n1 (Konstablerwache – Unterliederbach – Höchst) und Nachtbuslinie n2 (Konstablerwache – Ginnheim – Nordweststadt) - Die Nachtbuslinie n1 wird in der Nacht zum 1. Mai von der Bockenheimer Warte zur Taunusanlage, die n2 vom Bremer Platz zum Eschenheimer Tor umgeleitet.

Ebbelwei-Expreß

Der Ebbelwei-Expreß der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) verlässt sein Depot am 1. Mai nicht.

