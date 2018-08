Rasender Taxifahrer mit Lichthupe provoziert Verkehrsunfall

Frankfurt - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Frankfurter Flughafens sind zwei Autofahrer verletzt worden.

Ein Taxi soll bei hoher Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Wagen mit der Lichthupe bedrängt haben. Als dessen 30 Jahre alter Fahrer dem Taxi ausweichen wollte, rammte er ein neben ihm fahrendes Auto. Das wiederum wurde durch den Aufprall nach rechts über die Leitplanke geschleudert und überschlug sich neben der Fahrbahn. Dabei wurden der 30-jährige Fahrer des einen und die 58 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens verletzt. Der Taxifahrer flüchtete unerkannt, wie die Polizei am Montag in Frankfurt mittelte. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Zusammenstoß am Sonntag gesehen haben. (dpa)

Neues London Taxi: Der schwarze Riese mit der grünen Seele Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa