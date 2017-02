Raub-Opfer holt sich sein Handy zurück

Frankfurt - Nach einem Raubüberfall im Frankfurter Bahnhofsviertel verfolgt das 23-jährige Opfer den Täter und holt sich kurzer Hand sein zuvor gestohlenes Handy wieder.

Wie die Polizei berichtete, passierte der ungewöhnliche Vorfall gestern Abend gegen 21.10 Uhr in der Münchener Straße. Mit einem Pfefferspray hatte zuvor ein 36-jähriger Räuber sein Opfer bedroht und die Herausgabe des Smartphones gefordert. Nach der Tat flüchtete der Mann samt seiner Beute in eine Spielothek. Das Opfer, ein 23-Jähriger, folgte dem Täter jedoch dorthin. Beim Verlassen der Spielhalle stellte sich das Opfer dem Räuber in den Weg. Der 36-Jährige schubste den jungen Mann zur Seite und ging weiter, doch der 23-Jährige blieb hartnäckig und folgte dem Unbekannten noch bis zu einem Busbahnhof. Dort gelang es dem Mann sein Handy wieder zurückzuholen. Der Täter flüchtete. Im Laufe der Nacht wurde der Räuber aber noch festgenommen. Eine Polizeistreife erkannte den Täter aufgrund einer guten Personenbeschreibung wieder. (dr)

Das ist der dümmste iPhone-Dieb der Welt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa