Razzia in Hessen: Festgenommener bei Anschlag in Tunis beteiligt

Terrorverdacht: Insgesamt 54 Objekte hat die Polizei in Hessen am Mittwochmorgen durchsucht - ein 36-jähriger Tunesier ist in Frankfurt verhaftet worden.

Frankfurt - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat nach der Terror-Razzia samt Festnahme eines Verdächtigen die tunesischen Sicherheitsbehörden scharf kritisiert. Der 36-jährige Hauptbeschuldigte war wegen der möglichen Beteiligung an zwei Terroraktionen in seinem Heimatland gesucht und zwischenzeitlich sogar in Deutschland festgenommen worden. Eine Auslieferung kam aber nicht zustande.

Dies habe an der mangelhaften Zusammenarbeit Tunesiens mit den deutschen Behörden gelegen, sagte Beuth am Mittwoch in Wiesbaden. Diese Haltung des nordafrikanischen Staates sei nicht nur in dem aktuellen Fall, sondern bereits an vielen anderen Stellen zu beklagen. „Unsere Forderung ist an die Tunesier, dass sie sich bei der Rückführung ihrer Staatsangehörigen, zu der sie völkerrechtlich verpflichtet sind, kooperativer halten“, erklärte der Minister. Von einer Ermittlungspanne könne daher nicht die Rede sein. Laut Generalstaatsanwaltschaft gab es wegen der mutmaßlichen Beteiligung an Terroraktionen in Tunesien gegen den Mann ein Festnahmeersuchen der tunesischen Behörden. Der 36-Jährige soll an der Planung und Umsetzung des Anschlags auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 sowie am Angriff auf die tunesische Grenzstadt Ben Gardane im März 2016 beteiligt gewesen sein.

Zwischenzeitlich saß der 36-Jährige deshalb hierzulande in Auslieferungshaft. Diese ist allerdings auf maximal 40 Tage begrenzt. Weil bis zum Ende der Frist die tunesischen Behörden nicht die vollständigen Auslieferungsunterlagen vorgelegt hätten, sei der Mann aus der Haft entlassen, aber im Anschluss weiter rund um die Uhr beobachtet worden.

Beuth schloss auch nicht aus, dass es weitere Haftbefehle geben wird. Das werde die Auswertung der Ermittlungsergebnisse ergeben. Insgesamt gibt es 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 bis 46 Jahren. Ein Haftbefehl liegt bislang nur gegen den 36-jährigen Tunesier vor. Die anderen Beschuldigten haben nach Angaben Beuths unterschiedliche Nationalitäten, unter anderem auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Ob die Personen auch als Flüchtlinge registriert sind, konnte der Innenminister nicht sagen.

Inzwischen gehen die Ermittler auch davon aus, dass der 36-jährige Hauptverdächtige im August 2015 als Asylbewerber nach Deutschland einreiste. Der Mann habe aber auch schon zwischen 2003 und April 2013 in der Bundesrepublik gelebt, teilten das hessische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Der 36-Jährige war in Frankfurt nach monatelanger Observierung festgenommen worden. Er soll einen Anschlag geplant haben, der aber nicht unmittelbar bevorstand. (dpa)