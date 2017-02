Rebstockbad soll abgerissen werden

Frankfurt - Seit 35 Jahren können sich große und kleine Wasserratten in die künstlich erzeugten Wellen im Frankfurter Rebstockbad stürzen. Damit könnte bald Schluss sein. Das Bad ist marode und muss dringend saniert werden. Die Bäderbetriebe Frankfurt denken auch über einen Neubau nach.

Seit 35 Jahren ist das Rebstockbad eine feste Institution der Hallenbäder im Rhein-Main-Gebiet. Nun scheinen die Tage des Bads mit der markanten Dachkonstruktion gezählt. Laut Medienberichten diskutiert derzeit der Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Frankfurt (BBF) über die Zukunft des Schwimmbads. Eine Möglichkeit wäre, das Gebäude zu sanieren. Die andere, die Halle abreißen und neu zu bauen. Beides wäre eine Investitionen von vielen Millionen Euro. Die Kosten für einen Neubau schätzt der BBF auf rund 80 Millionen Euro. Wie die Frankfurter Neue Presse berichtet, können sich die Verantwortlichen von Stadt und BBF im Fall eines Neubaus eine Erweiterung zu einem Gesundheitszentrum vorstellen.

Darüber, dass etwas geschehen muss, sind sich die Verantwortlichen einig. So gehen die Besucherzahlen stetig zurück und das in die Jahre gekommene Hallenbad am Rebstockgelände im Frankfurter Westen muss sich gegenüber der wachsenden Konkurrenz in der Region Rhein-Main behaupten. In den 80er Jahren lag die Besucherzahl bei 900.000, mittlerweile sind es noch 560.000 jährlich. Hinzu kommt, dass der Bäderbetrieb in den letzten zehn Jahren wegen Reparaturarbeiten mehrmals schließen musste. Erst Mitte Januar dieses Jahres beschädigte ein Sturm die Fassade.

Wann die Entscheidung über die Zukunft des Rebstockbades fällt, ist noch unklar. Man wolle sich erst mal bundesweit moderne und gut laufende Bäder anschauen und sich von Erfolgsrezepten inspirieren lassen, heißt es vonseiten der BBF. Die Tendenz gehe aktuell in Richtung Neubau. (ror)

50 Jahre Freibad Seligenstadt: Bilder zum Fest Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)