Region sucht 163 000 Fachkräfte

FrankFurt - Rhein-Main strotzt vor Kraft: Die Wirtschaftsleistung ist deutlich gestiegen, die Arbeitslosenzahl gesunken; noch nie standen so viele Menschen in Lohn und Brot wie heute.

Und für 2019 sagen die Wirtschaftskammern ein weiteres – wenn auch nicht mehr so kräftiges – Wachstum voraus. Umso mehr fürchten die Firmen den Fachkräfte-Mangel.

Der von den Niedrigstzinsen befeuerte Immobilien-Boom führt bei vielen Baufirmen zu personellen Engpässen. „Die Baubranche ist in der Metropol-Region Rhein-Main der Sektor, der mit Abstand den größten Fachkräfte-Mangel zu beklagen hat“, berichtete gestern Matthias Müller, Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Drei Viertel der Unternehmen in der Baubranche sähen in diesem Mangel ein Risiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. „Aber auch im Dienstleistungssektor und in anderen Industriezweigen, die hart an der Kapazitätsgrenze arbeiten, sieht es nicht viel besser aus“, so Müller. „Insgesamt fehlen im Rhein-Main-Gebiet heute schon 163 000 Fachkräfte. Und bis 2030 kann diese Lücke auf 250 000 Fachkräfte wachsen.“

Diese alarmierenden Zahlen sind eine zentrale Erkenntnis der Beschäftigungs- und Konjunkturprognose, die die IHK Frankfurt gemeinsam mit den anderen Wirtschaftskammern der Metropolregion erarbeitet und gestern vorgelegt hat. Und diese Zahlen betreffen laut Müller in erster Linie nicht Akademiker: Vielmehr suchen die von den Kammern befragten 8 000 Betrieben in 25 Kreisen oder kreisfreien Städten vor allem Bewerber, die eine duale Berufsausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich absolviert haben. In der Rangliste der begehrtesten Arbeitnehmer folgen laut Studie Fachwirte und Meister. Erst an dritter Stelle stehen Hochschulabsolventen.

Besonders für hoch spezialisierte Mittelständler, die weltweit erfolgreich seien, aber keinen bekannten Namen hätten, sei es viel schwieriger geworden, hoch qualifizierte Mitarbeiter zu finden, so Müller. Hürden seien aber auch die hohen Lebenshaltungkosten im Frankfurter Raum und die zum Teil unzureichende Infrastruktur. „Die hiesigen Arbeitgeber sind oft bereit, Bewerbern aus ländlichen Regionen das Doppelte ihres bisherigen Gehalts zu zahlen“, weiß Müller, „aber die schauen sich dann hier um, sehen, was eine Wohnung kostet, der Kindergarten und der ÖPNV – und stellen dann fest: Der Euro ist hier nur fünfzig Cent wert.“

Damit der Fachkräftemangel nicht weiter steigt, fordert Müller vor allem die verstärkte Aktivierung von Bauland für Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie mehr Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Denn klar sei, dass die benötigten Fachkräfte künftig mehr denn je aus anderen Regionen kommen müssten. Nach acht Jahren kontinuierlichen Beschäftigungszuwachses sei das Potenzial im Rhein-Main-Gebiet längst weitestgehend ausgeschöpft. Laut Wirtschaftskammern sind 2017 hier 61 000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden – ein Rekordwert. 2,4 Millionen sind es nun insgesamt.

Die Prognose der Wirtschaftskammern stellt klar: Rhein-Main hat das Zeug, auf Wachstumskurs zu bleiben – auch wenn sich dieser aufgrund der geopolitischen Konflikte und dem damit zu erwartenden Exportrückgängen etwas abflachen wird. So sollen in diesem Jahr zusätzliche 49 000 sozialversicherungspflichtige Jobs hinzukommen; 2019 weitere 40 000. Basierend auf der Prognose, dass das Bruttoinlandsprodukt der Metropolregion 2018 um 1,7 Prozent und 2019 um 1,6 Prozent wird. In ihrem Herbstgutachten prognostizieren die Wirtschaftsweisen für ganz Deutschland einen Zuwachs von ebenfalls 1,7 Prozent und 1,9 Prozent 2019. J pk

‘ Kommentar Seite 2