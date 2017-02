Reise in frühe Kinokultur

Frankfurt/Hanau - Das Stummfilm-Musik-Varieté „Ma(i)nhatta“ lässt am Freitag, 24. Februar, das frühe US-amerikanische Unterhaltungstheater, „Vaudeville“ genannt, im Frankfurter Opernhaus wieder aufleben. Von Hannah Pompalla

Neben Musikern der hr-Bigband und des Ensemble Modern entführen auch die Rollkunstläufer „Roll’s Royce Hanau“ in eine versunkene Kinokultur. Die Gäste erwartet eine revueartige Folge von Film-, Tanz-, Gesangs- und Musiknummern. Wie eben beim frühen Unterhaltungstheater. „Die Idee, das Vaudeville auferstehen zu lassen, hatte die ZDF/ARTE-Redakteurin Nina Goslar“, erläutert der Komponist Uwe Dierksen, der seit 1983 als Posaunist im Ensemble Modern tätig ist.

Zu Vorführungsbeginn wird eine Collage aus Frankfurter Filmen aus den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts zu sehen sein. „Wir wollen die Verbindung von Frankfurt und New York verdeutlichen“, betont Dierksen. Es gehe etwa um den Pioniergeist und den Mut, Dinge in Angriff zu nehmen – „wie zum Beispiel den Bau von Hochhäusern“.

Im Programm folgen Charlie Chaplins „The Immigrant“ (1916), das filmische Poem „Manhatta“ (1921) von Charles Sheeler und Paul Strand sowie das Gangsterdrama „Regeneration“ von Raoul Walsh (1915). Für den Live-Soundtrack zeichnet sich Dierksen verantwortlich, nur die Musik des letztgenannten Films stammt von Peter Reiter-Schaub, der seit 1999 Pianist der hr-Bigband ist. Dierksens Musik orientiert sich am Music-Hall-Sound der 1910er Jahre, verbunden mit modernen Jazz-anklängen. Hierbei lässt er Elemente des „Bruitismus“ – abgeleitet vom französischen „bruit“ für Lärm – mit einfließen. Dies gilt etwa für den Film „Manhatta“, der von seinen Machern gedreht wurde, um ihrer Liebe zu New York Ausdruck zu verleihen. „Es ist auch eine kleine Huldigung der Industrialisierung“, erklärt Dierksen. Die Musik wird daher zum Beispiel an Schiffsmotoren und Eisenbahndampf erinnern.

Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen auch der klassische Schattentanz und Gesangseinlagen der Sopranistin Elizabeth Reiter sowie des Baritons Ludwig Mittelhammer vom Ensemble beziehungsweise Studio der Oper Frankfurt. Darunter mischt sich ebenfalls eine Darbietung von Künstlern des Ersten Hanauer Roll- und Eissport-Clubs. Der fünfminütige Auftritt der zehnköpfigen Truppe „Roll’s Royce Hanau“ wird begleitet von Musik mit Tango-Elementen. Dies soll die Sehnsucht und Verunsicherung ausdrücken, die viele Einwanderer auf ihrem Weg nach Südamerika empfunden haben, berichtet Dierksen.

Dass das Opernhaus unweit der frühen Kinosäle rund um die Kaiserstraße liegt, macht den „Vaudeville“-Abend umso authentischer. „Das Frankfurter Opernhaus ist als Aufführungsort ideal“, findet auch die mitwirkende Dramaturgin der Oper Frankfurt, Mareike Wink.

Das Stummfilm-Musik-Varieté „Ma(i)nhatta“ ist am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr im Frankfurter Opernhaus zu sehen. Karten kosten 18 Euro, Studenten zahlen 12,50 Euro. Der Eintritt zu einem Vorgespräch im Chagallsaal unter dem Motto „Vor’m Film“ mit den Produktionsbeteiligten um 18 Uhr ist frei .