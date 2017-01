Richtiger Riecher: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage

Frankfurt - Erst kontrollieren Polizeibeamte ein Auto, kurze Zeit später entdecken sie bei der Wohnungsdurchsuchung des Fahrers eine Cannabisplantage.

Einen besonders guten Riecher bewiesen Polizeibeamte am Montag, als sie ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als der 29-jährige Fahrer die Beamten erblickte, versuchte er noch zu fliehen, so die Angaben der Polizei - sie griffen aber schnell ein und konnten die Flucht verhindern. Als die Beamten dann an das Fahrzeug herantraten, wurde schnell klar, dass sie fündig werden würden. Denn auf Grund von 28 Marihuana-Pflänzlingen war das Fahrzeug von dem eigentypischen Geruch des Rauschgifts durchdrungen.

Es erfolgte die Festnahme und anschließend eine Wohnungsdurchsuchung des Frankfurters in Bergen-Enkheim. Hier konnten neben einigen wenigen Gramm Amphetaminen noch 18 weitere Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt werden, die Teil einer professionellen Indoorplantage waren. Zudem wurde noch umfangreiches Anbaumaterial sichergestellt.Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Untersuchungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern aber an. (jo)