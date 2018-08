Riss in Cockpitscheibe: Lufthansa-Crew muss Flug abbrechen

Frankfurt - Wegen einer defekten Windschutzscheibe im Cockpit ist eine Lufthansa-Maschine am Freitagmittag umgekehrt und wieder auf dem Flughafen in Frankfurt gelandet.

An der Scheibe sei ein Riss entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Es habe sich um keine Notlage gehandelt, die Maschine des Typs A321 sei normal gelandet. Die 189 Passagiere sollten am Nachmittag mit einem anderen Flugzeug nach Faro in Portugal geflogen werden. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa