RMV: Günstigere Fahrten für Kurzstrecken über Frankfurts Stadtgrenze

Frankfurt/Offenbach - Jahrelang ist darüber kontrovers diskutiert worden. Nun hat der Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) niedrigere Fahrpreise für kurze Strecken über Frankfurts Stadtgrenze beschlossen.

„Ab Januar 2019 gibt es endlich preisgünstigere Fahrkarten für kurze Fahrten über Frankfurts Stadtgrenzen wie nach Offenbach“, fasste Peter Feldmann, RMV-Aufsichtsratsvorsitzender und Frankfurts Oberbürgermeister, die Entscheidung zusammen. Einstimmig beschloss das Gremium eine feingliedrigere Einteilung der Tarifgebiete. „Statt eines einheitlichen Preises gilt nun für zahlreiche kurze Fahrtrelationen zwischen Frankfurt und Offenbach, Eschborn, Neu-Isenburg und Bad Vilbel das Prinzip: kurze Fahrten, kleinerer Preis“, erläuterte Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

„Wer von Oberrad zum Marktplatz in Offenbach fährt, hat bislang genauso viel bezahlt wie jemand, der 27 Kilometer von Zeilsheim nach Bieber fuhr“, verdeutlichte RMV-Geschäftsführer Professor Knut Ringat, dessen Vertrag ebenso wie der von Co-Chef André Kava in der gleichen Sitzung bis 2023 verlängert wurde. So soll der Preis von Frankfurt-Oberrad zum Offenbacher Marktplatz von 4,90 Euro auf 3,25 Euro und von Hanau in die Frankfurter Innenstadt von 8,50 Euro auf 6,80 Euro sinken.

„Die feingliedrigere Einteilung der Tarifgebiete hat Modellcharakter für das gesamte Verbundgebiet“, sagte Ringat. „Wir verbessern damit das Preis-Leistungs-Verhältnis des RMV-Tarifs und erhöhen die Attraktivität unseres Angebots.“ In Wiesbaden, Mainz und Frankfurt bleiben im nächsten Jahr zudem die Preise für Einzelfahrkarten und Tageskarten konstant, teilte der RMV mit. „Damit setzen wir Anreize, dass noch mehr Menschen Bus und Bahn nutzen“, unterstrich Feldmann.

Verbundweit hatte der RMV-Aufsichtsrat zudem bereits im vergangenen Jahr eine Deckelung der Preisanpassung in den nächsten beiden Jahren beschlossen.

Bilder: Arbeiten im Frankfurter S-Bahn-Tunnel Zur Fotostrecke

Die genauen Fahrpreise will der RMV rechtzeitig vor dem Jahresende auf seiner Internetseite rmv.de einarbeiten. Dort können die Nutzer dann ganz konkret von Haltestelle zu Haltestelle ermitteln, ob sich der Fahrpreis geändert hat.

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen begrüßte in einer ersten Stellungnahme gegenüber hessenschau.de grundsätzlich die Einführung der Zwischenpreisstufen. „Die Sprünge von einer Tarifgruppe zu anderen sind teilweise enorm“, sagte ein Sprecher dem Internetportal. Er gab allerdings zu bedenken, dass das System auch übersichtlich bleiben müsse. „Es muss auch noch ein Fahrgast verstehen, der nicht unbedingt das Fahrschein-Abitur gemacht hat.“

Daneben beschloss der RMV-Aufsichtsrat den Pilottarif RMVsmart um zwei Jahre zu verlängern. Dabei wird seit 2016 getestet, wie ein Kostenmodell ohne starre Tarifgrenzen – stattdessen ist die Entfernung maßgeblich – funktionieren könnte. Außerdem ist der RMV der Wiesbadener CityBahn GmbH beigetreten, welche die Einführung einer Stadtbahnstrecke von Mainz über Wiesbaden nach Bad Schwalbach zum Ziel hat. (cz)