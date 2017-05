Rollerfahrer bei Unfall auf der A3 schwer verletzt

Frankfurt - Auf der A3 in Richtung Würzburg kommt es am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer fährt auf das Heck eines Rollerfahrers, der sich dabei schwer verletzt.

Ein 67-Jähriger Mann mit seinem Motorroller und ein 51-Jähriger mit seinem Pkw waren am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wechselte der Pkw-Fahrer kurz vor dem Autobahnkreuz Offenbach den Fahrstreifen nach rechts, sah aber offenbar den Fahrer des Rollers zu spät und fuhr auf dessen Heck auf. Der 67-Jährige stürzte daraufhin und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (lahe)

Bilder: Lkw-Unfall am Offenbacher Kreuz Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa