Royales Verschiebespiel

Frankfurt - Stellen Sie sich eines dieser Verschiebepuzzles vor, über denen man so schön den Verstand verlieren kann. Eigentlich sollten die beweglichen Kacheln ein Bild der Plantagenêt-Herrscherdynastie in Frankreich und Großbritannien um 1183 ergeben. Von Eva-Maria Lill

Stattdessen: Chaos. An welchen Platz welches Teil und welche Figur gehört? Keine Ahnung. Willkommen bei „The Lion In Winter“ am English Theatre Frankfurt.

Zur Saisoneröffnung hat das Haus von Intendant Daniel Nicolai die Schatulle geöffnet und ein wahres Unter-Schätzchen herausgezaubert. 1966 feierte das Historiendrama von James Goldman Premiere am Broadway. Der Erfolg blieb aus und kam erst zwei Jahre später dank der opulenten Verfilmung mit Katherine Hepburn, die dafür den Oscar erhielt.

Die Inszenierung von Derek Anderson am English Theatre hat wenig von Schinken und Staub. Statt auf Walle-Walle und Bombast setzen er und sein Team (Ausstattung: Alyson Cummins, Licht: Zia Bergin-Holly, Sound: Hendrik Dingler) auf Kleidung, die Mittelalter bloß zitiert, und auf ein karges, doch wandelbares Bühnenbild. Drei Tapisserien schieben sich herum, Treppen, Thron und Nebel tauchen auf. Das Gepuzzle offenbart stets neue Konstellationen – ein grandioser Ansatz für die Illustration der höfischen Ränkespiele.

Und die haben es in sich. Zum Weihnachtsfest 1183 hat Henry II. (charmant zottel- und zotelig: Tom Butcher) nicht nur seine Söhne beisammen, sondern auch seine Frau Eleanor of Aquitaine (stärkste Löwin: Carmen Rodriguez) aus der Verbannung geholt. Es geht um nicht weniger als die Thronfolge.

Während Henry seinen Jüngsten, den bubihaften Vollidioten John (mit Verve: Stanton Wright) favorisiert, will Eleanor den Ältesten, Richard Lionheart (haudegenhaft: Oliver Towse) als Sieger sehen. Dazwischen gerutscht ist Geoffrey (glitscht genüsslich durch seine Szenen: Ludovic Hughes), der ein Wörtchen mitintrigieren will. Vor den Augen des französischen Herrschers Philip II. (zurückhaltend: Daniel Abbott) und dessen Schwester Alais (aufmüpfig: Solange Bortalis), entspinnt sich ein Dialogmassaker irgendwo zwischen „Game Of Thrones“ und „House Of Cards“. Die Lieblingsfeinde Eleanor und Henry überlisten sich schneller, als das Zuschauerohr hören kann. Figuren, Pläne, Zuneigungen: alles bloß Züge im royalen Verschiebespiel.

Die auf Zeitlosigkeit ausgelegte Inszenierung mit Hipster-Klamotte und comicartiger Überzeichnung kann stören. Einen Besuch wert ist „The Lion In Winter“ dennoch. Denn das English Theatre zeigt ein feinhumoriges Stück für Menschen, die Sprache lieben. Mit degenscharfen Dialogen, die zwei Stunden gegeneinandertanzen und die Lust am Intrigenlauschen bestmöglich befriedigen.

‘ „The Lion In Winter“, bis 18. Oktober am English Theatre Frankfurt, Gallusanlage 7