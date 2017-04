Schüler demonstrieren für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Menschenkette im Nordend

+ © dpa Frankfurter Schulen demonstrieren für mehr Verkehrssicherheit © dpa

Frankfurt - Schüler, Eltern und Lehrer haben in einer Menschenkette in Frankfurt gegen rücksichtslose Auto- und Radfahrer demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren und der Polizei beteiligten sich 2500 Menschen an der Aktion am Freitagmorgen.