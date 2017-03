Mit Schlachtermesser durch Einkaufzentrum

Frankfurt - Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd mit einem Schlachtermesser und einem Schlagstock durch ein Frankfurter Einkaufszentrum stehen seit Dienstag zwei Brüder vor Gericht.

Die heute 41 und 35 Jahre alten Männer sollen im Oktober 2013 einen 30 Jahre alten Mann nach einem Drogengeschäft in einer Diskothek bedroht und verfolgt haben. Das Opfer wurde am Oberkörper erheblich verletzt. Das auf vier Verhandlungstage angesetzte Verfahren vor dem Frankfurter Landgericht ist ein Revisionsprozess - die beiden Männer waren bereits Anfang 2015 wegen gefährlicher Körperverletzung zu neuneinhalb Jahren Haft beziehungsweise acht Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der jüngere Angeklagte wurde zudem wegen Drogenbesitz verurteilt, weil in seinem Auto 93 Gramm Kokain gefunden wurden. Der Bundesgerichtshof hatte das wegen Drogenbesitzes ergangene Urteil kassiert. Die Polizeibeamten hätten das Auto durchsucht, ohne zuvor einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss eingeholt zu haben. Auch im Fall des Bruders machten Ermittlungsmängel nach Ansicht des Gerichts ein neues Verfahren nötig. (dpa)

