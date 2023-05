„Mir fehlen die Worte“: Urlauber dreht Wut-Video über unfreundliche Deutsche

Von: Christoph Sahler

Teilen

Ein deutscher TikToker schimpft über seine Landsleute, als er am Flughafen Frankfurt nach seinem Urlaub in Mexiko ankommt, weil sie ihm nicht freundlich genug sind.

Frankfurt - Über die Deutschen gibt es viele Klischees. Manche sind womöglich veraltet oder weit hergeholt, andere wiederum treffen den Nagel auf den Kopf. Doch das geht wohl jeder Nation und jeder Kultur so. „Deutsche sind unfreundlich“ ist beispielsweise oft zu hören - meistens sogar von den Deutschen selbst.

So ist es nun dem TikToker Fabian Köppe ergangen, und der machte seinem Ärger über seine Mitmenschen sofort auf der Social-Media-Plattform Luft. Gerade aus dem erholsamen Urlaub aus Cancun in Mexiko am Flughafen Frankfurt zwischengelandet, schlug dem deutschen Staatsbürger die eigene Kultur mit aller Härte um die Ohren. „Mir fehlen gerade ehrlich gesagt die Worte“, behauptet Köppe, findet sie dann aber doch und setzt zu einem fast einminütigen Monolog an.

Die Rückkehr nach Deutschland trifft manchen Urlauber schwer. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

„Schockerlebnis“ am Flughafen Frankfurt - TikTok-Video prangert deutsche Unfreundlichkeit an

Die „komplett andere Kultur“ in Mexiko steckt ihm noch in den Knochen, da reagieren die „ersten drei Personen“, die ihm auf deutschem Boden begegnen „unfreundlich, schlecht gelaunt“ und mit einer passiv-aggressiven Ausstrahlung. Sie seien unzufrieden mit ihrem Leben und mit dem, „was sie da grade tun“, lautet Köppes Analyse. „Es ist gerade ein absolutes Schockerlebnis.“ Seinem Publikum gibt er dann noch eine eigene Lebensweisheit mit auf den Weg: „Egal, wie‘s dir geht, behandele jeden mit dem gebührenden Respekt.“

Die Kommentare zu dem Video lassen da natürlich nicht lange auf sich warten. Manche zeigen sich irritiert von Köppes Sprachlosigkeit. „Für diese Erkenntnis muss ich nicht vorher nach Cancun“, schreibt ein User. „Leute kommen an einem der stressigsten Wochenende am größten Flughafens Deutschlands an und sind geschockt, dass andere nicht entspannt sind“, amüsiert sich eine andere.

„Jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub komme“ - Deutsche unzufrieden mit deutscher Unfreundlichkeit

Doch es gibt auch Menschen, denen er offensichtlich aus der Seele spricht. „Dieses Erlebnis hab‘ ich jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub komme“, kommentiert ein Nutzer. „Vor 6 Wochen aus Japan in Frankfurt gelandet. Totaler Kulturschock! Habe gleiches mit dem Personal da erlebt. 0 Respekt, 0 Empathie“, pflichtet eine Userin bei. (csa)

Fünf neue Ziele hat die Lufthansa ab Flughafen Frankfurt in den neuen Sommerflugplan aufgenommen.