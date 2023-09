Schuss im Bahnhofsviertel: Streit in Frankfurter Kneipe eskaliert – Bierglas trifft den Falschen

Von: Christoph Sahler

In einer Kneipe im Bahnhofsviertel von Frankfurt eskaliert ein Streit. Ein Mann gibt einen Schuss ab, ein Senior wird von einem Bierglas getroffen.

Frankfurt – Ein Streit in einer Kneipe im Frankfurter Bahnhofsviertel am Freitag (1. September) endete mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe und zwei Verletzten. Der mutmaßliche Schütze, ein 34-jähriger Mann, wurde später von der Polizei festgenommen, heißt es im Bericht der Beamten.

Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel eskaliert: Bierglas soll Aggressor treffen und erwischt den Falschen

Die Auseinandersetzung begann gegen 10 Uhr in der Moselstraße in Frankfurt, als der 34-Jährige aus dem Lokal verwiesen wurde. Unbeirrt kehrte er zurück und entfachte erneut einen Streit mit den Gästen. In der hitzigen Atmosphäre flog ein Bierglas, das den 34-Jährigen verfehlte, stattdessen einen 76-jährigen Mann traf. Der junge Mann reagierte mit einem Schuss aus seiner Waffe und flüchtete aus der Kneipe.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte eine nahegelegene Polizeistreife, die den Flüchtigen wenig später festnahm. Beide Männer, der 34-Jährige und der 76-Jährige, erlitten Kopfverletzungen. Sie wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Ein weiterer Beteiligter, der über Ohrenschmerzen klagte, hatte sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Schuss im Bahnhofsviertel: Polizei Frankfurt nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Die Polizei fand auf dem Fluchtweg des 34-Jährigen unter einem Fahrzeug eine Schreckschusswaffe, die sie als mutmaßliches Tatmittel sicherstellte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. (csa/pm)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

