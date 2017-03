Arbeiterstrich im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt/Offenbach - Den „Arbeiterstrich“ gibt es in fast jeder Großstadt: Menschen vor allem aus Osteuropa kommen nach Deutschland und schuften für wenig Geld. Von Achim Lederle

Auch qualifizierte Arbeiter erhalten oft nicht einmal den Mindestlohn, wie jüngst ein Fall am Frankfurter Flughafen gezeigt hat. „Wo bleibt unser Geld?“ Mit Transparenten demonstrierten vergangene Woche fünf Rumänen am Frankfurter Flughafen für eine gerechte Bezahlung. Sie wurden von einem Subunternehmer aus Neu-Isenburg für Trockenbauarbeiten beschäftigt und um 55. 000 Euro Lohn betrogen, wie der Regionalchef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Philipp Jacks, sagte. „Das ist kein Einzelfall, sondern ein akutes Problem – auch in der Region“, erklärte Jacks gestern unserer Zeitung.„Vor allem am Bau werden Menschen oft schwarz beschäftigt und gering bezahlt“, so Jacks. Bauarbeiter erhalten eigentlich 11,30 Euro Mindestlohn, die Rumänen im aktuellen Fall wurden laut Jacks in ihren Heimatländern mit dem Versprechen von 8,50 Euro angeworben, mit dem Bus direkt nach Frankfurt gefahren und mussten auch auf der Baustelle schlafen. Das DGB-Projekt „Faire Mobilität“ machte den Fall öffentlich, hat sich um die Männer gekümmert und brachte sie schließlich in Pensionen unter.