Biker bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Frankfurt - Bei einem schweren Unfall auf der A648 bei Eschborn werden gestern zwei Menschen verletzt. Ein Porsche und ein Motorrad krachen hier zuvor zusammen.

Es ist Freitagmittag gegen 14.40 Uhr auf der A66 Richtung Frankfurt: Ein 37 Jahre alter Mann ist hier mit seinem Porsche Cayenne unterwegs. Direkt hinter ihm fährt ein 18-jähriger Motorradfahrer, das berichtet die Polizei. Am Dreieck Eschborn, direkt am Ende der momentan eingerichteten Baustelle, da wo sich die Fahrbahn in je zwei Fahrstreifen der A66 und der A648 teilt, passiert dann das Unglück. Der 37-Jährige wechselt auf die linke Spur der A648, vor ihm fährt zu der Zeit ein weißer Kastenwagen. Auch der Motorradfahrer wechselt auf die A648, wählt allerdings die rechte der beiden Spuren und setzt vermutlich zum Rechtsüberholen des Porsche an. Als beide auf gleicher Höhe sind, fährt der Autofahrer aber auch wieder auf die rechte Spur, weil er den 18-Jährigen wahrscheinlich nicht gesehen hat. Die beiden Fahrzeuge krachen zusammen, der Biker stürzt und schleudert quer über die Fahrbahn.

Mit schweren Verletzungen kommt er laut Polizei in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus - der Porschefahrer erleidet einen Schock und muss ebenfalls in eine Klinik. Die A648 ist während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die Autobahnpolizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die etwas zum Unfallhergang, sowie dem Fahrverhalten der beiden Beteiligten sagen können. Sie sollen sich telefonisch unter der 069-75546400 melden. (jo)

Archivbilder

Schwerer Lkw-Unfall auf der A5: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa