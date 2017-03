Frankfurt - Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Lastwagen ist ein Mensch auf der Autobahn 3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte es am Dienstagabend zuvor eine Karambolage gegeben, an der vier Lkws beteiligt waren. Die Unfallstelle war in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen. (dpa)

Archivbilder:

Bilder: Lkw-Unfall auf der A3 am Flughafen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa