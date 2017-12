Für Lena geht es sentimental zu neuen Ufern

Frankfurt - Fast ausverkauft ist das Konzert von Lena Meyer-Landrut. Sieben Jahre ist es her, dass die gebürtige Hannoveranerin mit dem Hit „Satellite“ europaweit bekannt wurde. Damals waren einige ihrer Fans gerade mal geboren. Von Thomas Ungeheuer

Viele junge Mädchen sind in Begleitung ihrer Mütter in die Frankfurter Batschkapp gekommen, um Lena auf ihrer „End Of Chapter One Tour“ zu erleben. Nach nur wenigen Minuten auf der Bühne weint die 26-Jährige, ergriffen von den Filmbildern, die Szenen aus ihrer Karriere auf der großen Leinwand im Bühnenhintergrund zeigen. Aber sie verspricht, „sich zusammenzureißen“. Mit acht Mitgliedern hat Lena nicht nur eine recht große Band dabei, sondern auch eine ausgesprochen gute. Die Klänge von Bass, Gitarre, Keyboards, Drums und zwei Streichinstrumenten fließen wunderbar harmonisch mit dem Gesang von Lena zusammen, die von zwei Backgroundsängerinnen unterstützt wird. Ein klassisches Best of Programm aus vier Alben gibt es zunächst zu hören. Zwischen Songs wie „Taken By A Stranger“, „Stardust“, „Traffic Lights“ und „Wild And Free“ erzählt die Sängerin von Veränderungen, die ihre Musik in den letzten Jahren durchlaufen hat. Entsprechend vielseitig wirkt ihr Konzert.

Nachdenklich, mit einigen Selbstzweifeln präsentiert sich die Künstlerin, die 2018 ein neues Album aufnehmen und auf Tour gehen wollte. Beides hat sie abgesagt. Sie habe viele Songs geschrieben. Zufrieden sei sie mit ihnen jedoch nicht. Sie brauche „ein bisschen Zeit“, um zu „neuen Ufern“ zu gelangen. Wie diese wohl ausschauen werden? Als Lena mit den Rappern Genetikk das Lied „Lang lebe die Gang“ vorträgt und kurz darauf mit Moses Pelham „Meine Heimat“ singt, gibt es für beides enthusiastischen Applaus. Und die drei Zugaben „All I Want For Christmas Is You“, „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und „Happy Xmas (War Is Over)“ bringen das ohnehin hellauf begeisterte Publikum in vorweihnachtliche Stimmung.