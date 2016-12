So sollen sexuelle Übergriffe an Silvester verhindert werden

In Frankfurt und Darmstadt

Frankfurt/Darmstadt - Die sexuellen Übergriffe an Silvester in Köln und Frankfurt haben Polizei und Stadtverwaltungen alarmiert. Neue Konzepte sollen solche Taten am kommenden Jahreswechsel unmöglich machen.

Starke Polizeipräsenz soll in der Silvesternacht Übergriffe in Hessens Großstädten verhindern. Ein Böllerverbot vor dem Wiesbadener Kurhaus und auf dem Eisernen Steg in Frankfurt, ein Banner sowie Schutzzonen sollen auch dazu beitragen, dass sich die Ereignisse aus der letzten Silvesternacht in Köln nirgendwo wiederholen. In der Domstadt war es am Hauptbahnhof zu massenhaften sexuellen Übergriffen von Männergruppen auf Frauen gekommen. Aber auch in Frankfurt gab es nach Angaben von Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) nach der Silvesternacht 63 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Tatort war vor allem die Fußgänger-Brücke Eiserner Steg. Die Polizei in Hessen setzt gleichermaßen auf mehr uniformierte Kräfte und zivile Ermittler, wie eine dpa-Umfrage ergab.

In FRANKFURT ist ein "Sicherheitsbereich" mit Zugangskontrollen am nördlichen Mainufer und rund um den Römer geplant. Einzelheiten stellen die Stadt und Polizeipräsident Gerhard Bereswill aber erst am kommenden Dienstag vor. So solle sicher gestellt werden, dass keine Feuerwerkskörper in den abgesperrten Bereich gebracht werden könnten. Auch der Zugang zu den zentralen Mainbrücken werde kontrolliert und ab einer bestimmten Personenzahl gesperrt, hatte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) angekündigt.

Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) macht zudem mit Bannern am Eisernen Steg auf das Thema aufmerksam. "Mein Nein Meint Nein!" und "Respekt. Stoppt Sexismus" ist auf den großen rosa Plakaten in zwölf Sprachen zu lesen. Die Frankfurter Grüne Ursula auf der Heide sagte dazu: "Ich bin optimistisch, das wir Frankfurterinnen es schaffen, Silvester am Main wieder zu einer fröhlichen, öffentlichen Party für alle zu machen." Heilig sagte: "Wir brauchen mehr Respekt", sagte Heilig. "Wir Frauen sind kein Freiwild und lassen uns nicht antatschen. Wir sind selbstbewusste Bürgerinnen dieser Stadt und lassen uns von Männern, egal welcher Nation, nichts gefallen."

In DARMSTADT will die Polizei zum Jahreswechsel an zentralen Stellen "mit vermehrten Kräften vor Ort" sein. Die Beamten seien in zivil und in Uniform präsent, sagte Polizei-Sprecherin Andrea Löb, ohne Zahlen zu nennen. Im Falle eines sexuellen Übergriffs, eines Diebstahls oder einer anderen Straftat sei es wichtig, dass die Opfer die Polizei möglichst schnell verständigten. "Unsere Einsatzkräfte werden dann auch Personen kontrollieren und Platzverweise aussprechen."

In Hessens viertgrößter Stadt hatten im Mai während des viertägigen Schlossgrabenfest mehrere Frauen Anzeigen wegen sexueller Belästigung gestellt. Allerdings ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft nur mit einer Anklage zu rechnen. Eine Straftat habe nur in wenigen Fällen vorgelegen und Verdächtige seien von den meisten Frauen nicht eindeutig als Täter erkannt worden. (dpa)