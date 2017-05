English Theatre sucht 2017/18 „Das Monster in uns“

Frankfurt - Saison der Sünden: Das English Theatre Frankfurt seziert in der nächsten Spielzeit die dunklen Flecken der Seele. Da singen Schizophrene, erziehen Briten und plappern Puppen – und das alles unter den Augen eines deutlich entspannten Intendanten Daniel Nicolai. Von Eva-Maria Lill

Dessen Haus steht nun nicht mehr auf der Roten Liste des Deutschen Kulturrats für bedrohte Einrichtungen, auf die es 2016 gerutscht war. „Wir haben ein wildes Jahr hinter uns“, sagt Nicolai. Aufgrund des Wegfalls der regelmäßigen 100.000-Euro-Förderung der Stadt Eschborn waren dem Theater 20 Prozent der öffentlichen Gelder weggebrochen. Eschborn hatte sich zurückgezogen, da die Stadt dank des kommunalen Finanzausgleichs an anderer Stelle mächtig blechen musste. Nun sieht die Zuschusswelt wieder anders aus: Eschborn steckt immerhin 50 000 Euro ins English Theatre.

Doch das ist nicht alles: Die noch laufende „Strictly British Season“ klingt nach Rekord. Bisher sahen etwa 57 000 Besucher „The Picture Of Dorian Gray“, „Spamalot“, „Handbagged“ und „The Hound Of The Baskervilles“ – das bedeutet 99-prozentige Auslastung (Saison 15/16: 74 Prozent).

+ Poster für die neue Saison im English Theatre: „Jekyll & Hyde“. © English Theatre Frankfurt Es war Absicht, 2016/17 auf humoristische Kassenfüller zu setzen, gibt Nicolai zu – um sich eigenhändig so weit wie möglich aus dem Finanzmoor zu ziehen. „Das können wir aber nicht jedes Jahr machen“, verdeutlicht der Intendant. Das durch Eschborn entstandene Loch konnte so zumindest zugehäkelt, wenn auch nicht gestopft werden.

Ab September startet die neue Saison an der Gallusanlage. Motto: „Strictly Sinful“ oder „Das Monster in uns“. Los geht’s mit „Pygmalion“ von George Bernard Shaw. Auf den ersten Blick kein „Sündenstück“, aber: „Wir haben menschliche Abgründe gesucht und in der Arroganz gefunden, mit der Higgins Eliza Doolittle zu seiner Marionette erzieht“, sagt Nicolai. Eine Art Frankensteinprojekt im Blümchenkosmos, findet er. Traditionsgemäß steht im Winter ein Musical an, diesmal „Jekyll & Hyde“ in einer maßgeschneiderten Version mit viel lautem Rock. Regie führt Tom Littler, der auch „The Picture Of Dorian Gray“ inszenierte.

+ Poster für die neue Saison im English Theatre: „Hand To God“. © English Theatre Frankfurt Im März 2018 folgt mit „Hand To God“ die Deutschlandpremiere eines Werks von Robert Askins, Nicolais „Liebling“ der Spielzeit. „Ich mag es, wenn die Zuschauer am Anfang lachen und wir ihnen später das Messer im Bauch herumdrehen“, scherzt der Intendant. Die Geschichte um einen pubertierenden Halbwaisen, der sein böses Alter Ego in einer Handpuppe entdeckt, sei vor allem eine Herausforderung für die jungen Darsteller. Zu Ende geht’s ab Mai mit „The Invisible Hand“ des Pulitzer-Preisträgers Ayad Akhtar über einen Börsenmakler, der von Terroristen als Geisel genommen wird und sein Lösegeld selbst erwirtschaften will. „Politisch brisant, aber zu allererst eine spannende Thrillerhandlung“, verspricht Nicolai.

Auch 2017/18 soll es Produktionen für jüngeres Publikum geben – Wunschkandidat ist „Animal Farm“ von George Orwell. Wann genau Premiere ist, steht noch nicht fest.

