18-Jährige kracht in Unfallstelle

Frankfurt - Zu einem schweren Verkehrsunfall kommt es an der Anschlussstelle Zeilsheim auf der A66. Es staut sich auf zehn Kilometern.

Gegen 6.50 Uhr fährt eine 19-jährige Frau aus Kelkheim am Dienstag mit ihrem Mercedes an der Anschlussstelle Zeilsheim auf die A66 in Richtung Wiesbaden. Auf der regennassen Fahrbahn kommt der Wagen ins Schleudern und gerät so auf die rechte Fahrbahn. Dort kollidiert der Wagen der jungen Frau mit dem Mercedes eines 56-jährigen Mannes aus Schmitten.

Eine 18-Jährige - ebenfalls aus Kelkheim - kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt mit ihrem Audi auf den Mercedes des 56-Jährigen auf. Die 18-Jährige sowie eine 19-jährige Beifahrerin in dem Mercedes der Kelkheimerin werden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Durch den Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Eine kurzzeitige Vollsperrung sorgt für einen Rückstau von etwa zehn Kilometern. (ch)