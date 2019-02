29-Jähriger bewaffnet sich bei Streit mit Staubsaugerrohr und Messern

Frankfurt - Im Frankfurter Stadtteil Dornbusch eskaliert ein Streit in einer Wohnung. Zwei Frauen verbarrikadieren sich, ein Mann flüchtet in die Arme der alarmierten Polizei.

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr kam es laut Polizei in einer Wohnung in der Eichendorffstraße in Frankfurt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigem Mann sowie zwei Frauen im Alter von 36 und 57-Jahren sowie einem 37-jährigen Mann. Im dessen Verlauf holte der Mann plötzlich das Rohr eines Staubsaugers und bedrohte die Anderen damit. Danach lief er in die Küche und kehrte mit zwei großen Messern zurück.

Die beiden Frauen flüchteten ins Schlafzimmer und schlossen sich ein. Der 37-Jährige lief um Hilfe rufend aus der Wohnung, wo er bereits auf die Polizei traf. Der 29-Jährige stand jedoch noch immer bewaffnet mit den beiden Messern im Wohnungsflur den Beamten gegenüber.

Da er die Messer nicht auf den Boden legen wollte, setzte die Polizei einen Elektroschocker ein. Der Mann sackte kurzerhand zu Boden. Ein Notarzt untersuchte den 29-Jährigen im Anschluss - da er verwirrt erschien, wurde er zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dr)