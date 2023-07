Streit über „Tellergebühr“ in Frankfurter Café - Mitarbeiterin entlassen

Von: Kathrin Rosendorff

Teilen

Eine Extra-Gebühr für Teller ist in Deutschland nicht erlaubt. Foto: Imago © Imago

In einem Café in der Innenstadt von Frankfurt soll ein Ehepaar einen Sonderposten von 1 Euro pro Teller zahlen. Dies ist in Deutschland nicht erlaubt.

Frankfurt - Vera und Peter Opitz mögen den Kuchen in diesem Frankfurter Innenstadt-Café sehr, sie sind dort regelmäßig. Doch als das Marburger Ehepaar vergangenen Mittwoch die Rechnung erhält, wundern sie sich. Da steht: „1 x diverses Backtheke“ zu 2 Euro“. „Auf unsere Nachfrage erklärte uns das Servicepersonal, dass die Chefin diese Rubrik eingeführt habe, da jetzt so viele Touristen kämen, sei das ein Zusatzposten“, erzählt Peter Opitz der FR. „Wir hätten die Betrügerei nicht bemerkt, hätten wir nicht den Kassenbon verlangt“, sagt Vera Opitz.

Auf Nachfrage habe ihr die Servicekraft gesagt: „Seit 14 Tagen gibt es bei uns eine Tellergebühr. Ein Euro pro Teller.“ Weder in der Speisekarte noch irgendwo im Lokal noch an der Auspreisung der Kuchenstücke sei ein Hinweis darauf zu finden gewesen, dass ein Aufschlag erhoben werde. Peter Opitz sagt: „Wir empfinden diese Vorgehensweise nicht nur als dreist, sondern auch deutschem Verbraucherrecht widersprechend.“ Oliver Kasties, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Dehoga Hessen, bestätigt das: „Die in Deutschland geltende Preisangabenverordnung regelt, dass Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in ihren Preisverzeichnissen Endpreise angeben müssen.“ In der Verordnung sei unter anderem geregelt, dass „die in den Preisverzeichnissen aufgeführten Preise das Bedienungsgeld und sonstige Zuschläge einschließen“ müssen.

Streit über „Tellergebühr“ in Frankfurter Café

„Aus diesem Grund sind auch Zuschläge wie der in Italien vielfach übliche separat ausgewiesene Preis fürs „Coperto“ (Gedeck), der zusätzlich in Rechnung gestellt wird, in Deutschland verboten. Ebenso sind Einlegeblätter in der Speisekarte mit dem Hinweis „Auf alle Preise X Prozent Zuschlag wegen gestiegener Kosten“ rechtlich hierzulande nicht zulässig.“

Er betont auch: „Angesichts rasant steigender Kosten gibt es beim Dehoga immer wieder Anfragen von Betriebsinhaber:innen, die wissen wollten, ob sie ihren Gästen zusätzliche, extra ausgewiesene Zuschläge in Rechnung stellen dürfen – zum Beispiel eine „Energiekostenpauschale“ zuzüglich zum Zimmerpreis für eine Hotelübernachtung oder einen Aufschlag in Form eines Couvert-Preises. „Aus rechtlichen Gründen muss die Antwort auf diese Frage lauten: Nein.“

Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen bestätigt die Aussagen der Dehoga. Was aber passiert, wenn sich Gastronom:innen nicht an die Regeln halten? Lassek sagt: „Wer gegen die Preisangabenverordnung verstößt, der riskiert eine Abmahnung, beispielsweise durch die verbandsklageberechtigten Verbraucherzentralen wegen Missachtung des fairen Wettbewerbs.“ Zudem stelle der Verstoß gegen die in Deutschland geltende Preisangabenverordnung auch eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet werden kann (§ 20 der Verordnung in Verbindung mit § 3 des Wirtschaftsstrafgesetzes). Zuständig sind die Ordnungsämter.

Marburger Ehepaar meldete den Fall dem Ordnungsamt

Das Ehepaar Opitz hat den Fall dem Ordnungsamt gemeldet. Der Gewerbeaußendienst soll mit einer Kontrolle vor Ort beauftragt werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wolle das Amt, wie es dem Ehepaar mitteilte, die erforderlichen gaststätten- beziehungsweise gewerberechtlichen Maßnahmen einleiten.

Was aber sagt die Geschäftsführerin des Cafés zu den Vorwürfen? „Bei uns gibt es keine Tellergebühr. Dann hätten wir doch keine Kunden mehr.“ Nur in Ausnahmefällen hätten sie 50 Cent pro Teller genommen: „Wenn sechs Japaner sich beispielsweise ein Kuchenstück teilen und sechs Teller wollen, auch das Abwaschen kostet Geld. Aber das passiert dreimal im Jahr und wir kommunizieren das vorab mit den Kunden, dass sie das zahlen müssen. “

Beim ersten Telefonat sagt die Geschäftsführerin, es habe eine Verwechslung mit dem Nachbartisch gegeben, später, dass die Servicekraft nicht gut Deutsch spreche. „Das ist eine Schutzbehauptung, beide Damen sprachen gut Deutsch, und sie haben sich auch geschämt wegen der Tellergebühr“, sagt Peter Opitz. Die Geschäftsführerin sagt, dass die „Konsequenz der Beschwerde“ nun sei, dass sie eine Servicekraft entlassen habe. Denn: „Bei uns gibt es keine Tellergebühr. Das zu behaupten, ist geschäftsschädigend.“ (Kathrin Rosendorff)

Beim Wirtschaftstag im Frankfurter Stadtteil Niederrad geben Gewerbetreibende Einblicke in ihre Betriebe. Die sind mal positiv, mal negativ.