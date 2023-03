Kunde legt angebissenen Croissant zurück – dann eskaliert die Situation im Supermarkt

Von: Jacob von Sass

Am Dienstag kommt es in einem Supermarkt in der Berger Straße in Frankfurt zu einem Streit unter mehreren Personen. Dabei nutzt ein 70-Jähriger einen Spazierstock als Waffe.

Frankfurt – Sonderbare Waffenwahl: Am Dienstagnachmittag (28. März) eskalierte ein Streit in einem Supermarkt in der Berger Straße in Frankfurt. Dabei attackierte ein 70-Jähriger einen 39-Jährigen mit seinem Spazierstock. Dadurch entstand ein handfester Streit unter den beiden. Die Polizei musste einschreiten und die beiden Streithähne festnehmen.

Im Vorfeld beobachtete der 48-jährige Ladendetektiv des Supermarkts den 70-Jährigen dabei, wie er in ein Croissant biss und es zurück in die Auslage legte. Daraufhin sprach er den offensichtlich verfressenen Mann auf seinen unbezahlten Snack an, worauf dieser den Ladendetektiv beleidigte. Unterstützung bekam der Detektiv von einem anderen 39-jährigen Kunden, der sich laut Polizei ein Wortgefecht mit dem uneinsichtigen Dieb lieferte.

Ein ähnlicher Spazierstock diente dem 70-Jährigen als Waffe. © IMAGO/gpointstudio

Eskalation in Frankfurter Supermarkt: Spazierstock vs. Einkaufswagen

Im Vorraum des Supermarkts setzte sich der Streit zwischen den beiden aufgebrachten Kunden fort. Hier trat der 39-Jährige den älteren Mann gegen den Oberkörper. Dieser ließ sich den Angriff allerdings nicht gefallen, nutzte seinen Spazierstock als Waffe und schlug mehrmals mit diesem auf den Angreifer ein. Das brachte den jüngeren Kunden so sehr in Rage, dass er einen Einkaufswagen nach dem 70-Jährigen warf.

Nach dem Wurf versuchte der Ladendetektiv die beiden Krawallnudeln zu trennen. Der 39-Jährige verließ dann zwar den Supermarkt, doch schnappte sich auf dem Parkplatz die Metallstange eines Verkehrsschilds. Mit dieser ging er abermals in den Markt, um den 70-Jährigen damit zu attackieren. Nach einer erneuten Ansprache des Detektivs ließ der 39-Jährige aber wieder von seinem Opfer ab.

Nach Angriff mit Spazierstock und Einkaufswagen: Frankfurter Polizei nimmt Kunden fest

Anscheinend trug der 39-jährige Kunde aber immer noch so viel Wut über den Croissant-Diebstahl in sich, sodass er ein Teppichmesser zückte. Ein 14-jähriger Jugendlicher, der sich auch im Vorraum befand, behauptete darauf, dass er ebenfalls ein Messer dabei habe. Das brachte den 39-jährigen Angreifer so sehr auf die Palme, dass er den Jugendlichen gegen eine Fensterscheibe drückte und ihn am Bein verletzte.

Die alarmierte Polizei setzte dem Streit aber endgültig ein Ende und nahm sowohl den 70-jährigen Croissant-Dieb, als auch den 39-Jährigen fest. Wegen der herbeigerufenen Streifenwagen gab es kurzzeitig Einschränkungen im Verkehr auf der Berger Straße. (Jakob von Sass)

Im Februar biss ein Betrunkener in Frankfurt bei einem Streit seinem Kontrahenten einen Finger ab.