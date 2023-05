TikTok-Stars zaubern erneut in Frankfurt – Das Internet ist begeistert

Von: Jacob von Sass

Die TikTok-Zauberer Siegfried und Joy aus Berlin zaubern erneut an einer U-Bahn-Station in Frankfurt. Ihre Fans sind davon begeistert.

Frankfurt – Sie zaubern ihren Mitmenschen ein Lächeln ins Gesicht: Die Rede ist von Siegfried und Joy, einem Zauberer-Duo aus Berlin, die auch hier in Frankfurt immer mal wieder ihr Talent zeigen. So auch vergangenes Jahr, wo sie in einer Frankfurter U-Bahn zauberten. Bekannt geworden sind die beiden durch die Social-Media-Plattform TikTok. Hier betreiben sie den erfolgreichen Kanal siegfriedandjoy, der mittlerweile über 1,1 Millionen Follower hat.

Erst kürzlich waren die beiden Magier wieder in der Metropole am Main unterwegs und zauberten in einer U-Bahn-Station. Auch von dieser Aktion stellten sie ein Video auf ihrem Kanal online. Mittlerweile hat es nach nicht einmal 24 Stunden schon über 35.000 Aufrufe. Der Erfolg gibt den Berliner Zauberern also recht. Zu sehen ist, wie Joy vor den Augen der Fahrgäste der U7 in Richtung Praunheim hinter einem Tuch verschwindet. Als das Tuch dann fällt, steht dahinter nicht mehr Joy, sondern sein Kollege Siegfried.

TikTok-Stars zaubern erneut in Frankfurt: Die Fahrgäste haben ihren Spaß

Dass es sich bei dem Trick eher um ein kleines Späßchen handelt und das alles nichts mit richtiger Magie zu tun hat, erkennt man am Ende des Videos. Hier krabbelt Joy auf allen Vieren die U-Bahn-Station entlang, sodass ihn die Fahrgäste nicht mehr sehen können. Trotz des offensichtlichen Schwindels sind die Menschen begeistert und applaudieren den beiden zu. Auch auf TikTok feiern die Fans die beiden Magier.

Die TikTok-Stars Siegfried und Joy aus Berlin sind witzig und können zaubern © Jens Kalaene/ dpa

Frankfurt: Follower aus der ganzen Welt sind begeistert über Video der TikTok-Stars

So schreibt der User Gail McCarter Rogers: „Das könnte ich mir den ganzen Tag angucken.“ Auch SantAnna scheint äußerst begeistert zu sein und kommentiert überschwänglich: „Ich liebe euch beide! Ihr seid die Besten.“ Außerdem scheinen die beiden Berliner auf der ganzen Welt ihre Fans zu haben. So wünschen sich zum Beispiel einige ihrer Anhänger, dass sie doch einmal in Italien oder sogar in Montreal in Kanada zaubern sollten. Ob diese Wünsche in Erfüllung gehen, können wohl nur die beiden beantworten. (Jakob von Sass)