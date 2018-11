Tragisches S-Bahn-Unglück: Polizei ermittelt wegen Gaffer-Video

Frankfurt/Hanau - Bei einem tragischen S-Bahn-Unfall in Frankfurt kommt ein 17-jähriger Hanauer ums Leben. Jetzt ist ein Gaffer-Video aufgetaucht, das auch die Leiche des Jugendlichen zeigt. Die Bundespolizei erwägt deshalb Ermittlungen.

Große Trauer und Fassungslosigkeit herrscht nach dem tödlichen S-Bahn-Unfall vergangene Woche in Frankfurt, bei dem der 17-jährige Hanauer Alptug Sözen ums Leben gekommen ist. Der Jugendliche hatte versucht, einen betrunkenen Obdachlosen zu retten, der auf den Gleisen der S-Bahn-Station Ostendstraße lag - dabei wurde er allerdings von der einfahrenden S-Bahn erfasst und getötet. Wie die FAZ heute berichtet, denkt die Bundespolizei jetzt über Ermittlungen gegen Zeugen nach. Einige von ihnen hatten nämlich die Leiche des 17-Jährigen gefilmt. Inzwischen ist auch ein Video im Internet aufgetaucht. Es zeigt die Situation nach dem Unfall, außerdem ist die Leiche des Jugendlichen deutlich zu sehen. Sie sei mit „entsprechenden Kommentaren versehen“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei der Zeitung mit.

Das Video wurde auf einer Seite veröffentlicht, die über einen Server in Australien betrieben wird. Auch an der Schule des Hanauers habe es inzwischen die Runde gemacht. Die Schulleitung hatte daraufhin die Familie von Alptug Sözen informiert.

Laut Bundespolizei und Staatsanwaltschaft erstatteten die Eltern des getöteten Jugendlichen am Dienstag Strafanzeige bei der Polizei in Hanau. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren lag der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch aber noch nicht vor. Sie entscheidet darüber, ob und wer die Ermittlungen übernimmt. Dabei muss unter anderem untersucht werden, ob derjenige, der das Video im Netz veröffentlicht hat, derselbe ist, der es gemacht hat.

Tödlicher S-Bahn-Unfall in Frankfurt: Bilder Zur Fotostrecke

Nach dem tragischen Unglück hat die Stadt Hanau Anfang dieser Woche ein Kondolenzbuch für den getöteten Jugendlichen ausgelegt. Im Rathaus am Marktplatz haben sich seitdem zahlreiche Bürger eingefunden, um ihre Anteilnahme auszudrücken.

Wie es genau zu dem Unfall in der S-Bahn-Station Ostendstraße vor gut einer Woche kam, ist unterdessen weiter unklar. Es hätten sich zwar viele Zeugen gemeldet, darunter sei aber keiner, der den Zusammenstoß tatsächlich gesehen habe, sagte der Polizeisprecher. Die Bahnstation ist nicht videoüberwacht. Daher sind die Behörden auf Zeugenaussagen angewiesen. (jo/dpa)

Rubriklistenbild: © dpa